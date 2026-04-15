Анализы Ханде Эрчел на наркотики перепроверят

Прокуратура Турции запросила дополнительную проверку анализов актрисы Ханде Эрчел на запрещенные вещества.

Эрчел, проходящая по делу о наркотиках с участием знаменитостей, уже сдавала тесты. В них не было кокаина и каннабиса, но в образцах обнаружены следы морфина, сообщает издание Sabah со ссылкой на источник.

Прокуратура направила запрос в судебную медицинскую комиссию, чтобы выяснить, являются ли указанные вещества лекарственными активными веществами. Морфин может свидетельствовать о применении лекарственных препаратов — например, рецептурных болеутоляющих.

Эрчел отвергала обвинения и заявляла, что никогда в жизни не употребляла запрещенные вещества.

В рамках антинаркотического расследования в Стамбуле задержали еще девять звезд шоу-бизнеса и кино. Их подозревают в приобретении, хранении, употреблении, а также распространении наркотических веществ. Среди фигурантов дела — актер Ибрагим Челиккол и певец Бенгю Эрден.

Эрчел — актриса и фотомодель. Наибольшую популярность ей принесла роль Эды Йылдыз в сериале «Постучись в мою дверь».