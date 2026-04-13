Рижский вокзал выставили на продажу на «Авито»

Рижский вокзал
РЖД разместили объявление о продаже зданий московского Рижского вокзала на «Авито». Стартовая цена за весь комплекс — четыре миллиарда рублей.

Согласно объявлению, прием документов заканчивается 20 апреля, торги проведут 29 апреля. В характеристиках говорится, что общая площадь составляет 7711,9 квадратных метра, высота потолков — 10 метров, отделка чистовая, отопление центральное.

«Здания вокзала длительное время не используются для осуществления пассажирских перевозок, что открывает возможность для их адаптации под новые цели эксплуатации», — отмечается в объявлении.

Ранее правительство России согласилось с предложением РЖД о продаже здания Рижского вокзала, которое является объектом культурного наследия. Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.

Рижский вокзал в Москве был построен в 1899–1901 годах по проекту архитектора Станислава Бржозовского. Торжественное открытие состоялось 11 сентября 1901 года. Здание возведено в «русском стиле».

Последний поезд дальнего следования с Рижского вокзала отправился в 2021 году. После этого он обслуживал только пригородные поезда. РЖД рассчитывает, что продажа вокзала снизит долговую нагрузку на компанию.

Еще по теме
Сервис посадки в поезд по биометрии заработал в пилотном режиме
Асфальт: от древнего до современного
Казахстан временно закрыл границу с Россией
Таксистам разрешили ездить на китайских кроссоверах
смотреть все
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
Британский министр обороны обратился к Путину
Почему Благодатный огонь сходит только на православную Пасху
Зеленский ответил на объявленное Путиным перемирие
Зафиксировано падение показателя одобрения деятельности Путина
Мультимедиа
Обратная сторона Луны. ФОТО
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Три размера: чем отличаются хоккейные площадки
Топ комментариев

-Керя-

Дружить не будем но скидку дааайте

Egorka72

Рад за Корейцев Южных, печально за нас и за Северных....

pepelmetal

Так рогулям верить - себя не уважать!

vladik81

а почему крошка из шин становится безопасной?)