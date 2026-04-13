Рижский вокзал выставили на продажу на «Авито»

РЖД разместили объявление о продаже зданий московского Рижского вокзала на «Авито». Стартовая цена за весь комплекс — четыре миллиарда рублей.

Согласно объявлению, прием документов заканчивается 20 апреля, торги проведут 29 апреля. В характеристиках говорится, что общая площадь составляет 7711,9 квадратных метра, высота потолков — 10 метров, отделка чистовая, отопление центральное.

«Здания вокзала длительное время не используются для осуществления пассажирских перевозок, что открывает возможность для их адаптации под новые цели эксплуатации», — отмечается в объявлении.

Ранее правительство России согласилось с предложением РЖД о продаже здания Рижского вокзала, которое является объектом культурного наследия. Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.

Рижский вокзал в Москве был построен в 1899–1901 годах по проекту архитектора Станислава Бржозовского. Торжественное открытие состоялось 11 сентября 1901 года. Здание возведено в «русском стиле».

Последний поезд дальнего следования с Рижского вокзала отправился в 2021 году. После этого он обслуживал только пригородные поезда. РЖД рассчитывает, что продажа вокзала снизит долговую нагрузку на компанию.

