Уголовное наказание введут за незаконное обращение криптовалюты

Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила документ о введении уголовной ответственности за незаконное обращение криптовалюты. Поправки должны вступить в силу с 1 июля 2027 года.

Ответственность планируют ввести за оборот цифровой валюты без регистрации или лицензии Центробанка. Обязательным признаком преступления станет причинение значительного ущерба или извлечение дохода в крупном размере.

Правительство предлагает считать крупным ущербом сумму от 3,5 миллиона рублей, а особо крупным — от 13 миллионов. Однако эти цифры в дальнейшем могут быть скорректированы.

Согласно документу, за совершение такого преступления предусматриваются штрафы до 300 тысяч рублей, принудительные работы либо лишение свободы на срок до четырех лет.

Если деяние совершено организованной группой либо сопряжено с особо крупным ущербом или доходом, наказание составит до семи лет лишения свободы.

Еще по теме
Названа дата начала приема заявок на новую семейную выплату
Путин поручил проработать новый налог на сверхприбыль
ЦБ предупредил об ответственности за незаконный обмен криптовалют
Средняя зарплата в России за пять лет выросла почти вдвое
смотреть все
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
Британский министр обороны обратился к Путину
Почему Благодатный огонь сходит только на православную Пасху
Зеленский ответил на объявленное Путиным перемирие
Зафиксировано падение показателя одобрения деятельности Путина
Помощник президента России Николай Патрушев
Патрушев обвинил соседние страны в ударах по портам России
фисташки
Цены на фисташки взлетели из‑за войны в Иране
Президент США Дональд Трамп
Трамп счел нелепым финансирование НАТО для защиты от России
Лидер, победившей на выборах в Венгрии партии, Петер Мадьяр
Новый лидер Венгрии выступил за диалог с Путиным
Обратная сторона Луны. ФОТО
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Три размера: чем отличаются хоккейные площадки
