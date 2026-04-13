Уголовное наказание введут за незаконное обращение криптовалюты

Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила документ о введении уголовной ответственности за незаконное обращение криптовалюты. Поправки должны вступить в силу с 1 июля 2027 года.

Ответственность планируют ввести за оборот цифровой валюты без регистрации или лицензии Центробанка. Обязательным признаком преступления станет причинение значительного ущерба или извлечение дохода в крупном размере.

Правительство предлагает считать крупным ущербом сумму от 3,5 миллиона рублей, а особо крупным — от 13 миллионов. Однако эти цифры в дальнейшем могут быть скорректированы.

Согласно документу, за совершение такого преступления предусматриваются штрафы до 300 тысяч рублей, принудительные работы либо лишение свободы на срок до четырех лет.

Если деяние совершено организованной группой либо сопряжено с особо крупным ущербом или доходом, наказание составит до семи лет лишения свободы.