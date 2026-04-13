Митя Фомин упал со сцены в Шерегеше

Певец Митя Фомин, выступавший на фестивале «Грелка» в Шерегеше, упал со сцены — видео артист опубликовал в соцсетях.

«Погода и осадки в Шерегеше вчера не оставили шансов не упасть в ноги любимым зрителям! Спасибо, что поддержали в этот скользкий момент и не дали свалиться духом», — написал Фомин.

В видео артист показал нарезку с выступления. Фомин отметил, что его «леопардовый окрас» (певец выступал в леопардовой шубе и меховой шапке) совпал с «хищным» настроением толпы.

Фомин рассказывал, что никогда не был в Шерегеше ,хотя бывал в Горной Шории. «Это мой первый приезд. По факту выяснилось, что я тут никогда не был, ибо все, что я рассказываю о поездке на поезде выходного дня, которого, увы, уже нет — была до станции Таштагол», — отметил артист.