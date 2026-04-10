ЦБ предупредил об ответственности за незаконный обмен криптовалют

Источник: РБК
РБК
Криптовалюта
Фото: © создано с помощью Stable Diffusion

Регулирование крипторынка в России будет предполагать уголовную ответственность за работу без лицензии, сообщил первый зампред Банка России Владимир Чистюхин. 

Ранее российское правительство внесло в Государственную думу законопроект об обращении цифровых валют.

«Если какое-то лицо будет предлагать профессиональную деятельность по обслуживанию своей клиентуры, связанную с валютами, и у него не будет никакой лицензии — ни криптобиржи, ни криптоброкера, ни криптообменника, — то возможно установление уголовной ответственности», — сказал Чистюхин РБК.

В случае принятия закон об обращении цифровых валют вступит в силу с 1 июля. Согласно документу, неквалифицированные инвесторы-физлица будут обязаны проходить тестирование и получат допуск только к криптовалютам, торгующимся на российской бирже. За нарушение правил обмена криптовалют предусмотрены штрафы.

Еще по теме
Средняя зарплата в России за пять лет выросла почти вдвое
Ставки по кредиткам в России резко взлетели
Сбербанк ввел предварительную запись для посещения офисов
Банкам разрешат заключать договоры с клиентами по видеосвязи
смотреть все
Экономика #Деньги #Криминал
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
Кремль ответил на слухи об отмене Парада Победы 9 мая
Глава автоконцерна GWM объяснил коррозию китайских авто
ВСУ применили графитовые бомбы
Снегирь снял маску в шоу «Маска»
Мультимедиа
Обратная сторона Луны. ФОТО
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Три размера: чем отличаются хоккейные площадки
Самое обсуждаемое
47
Трамп объявил о перемирии с Ираном, Иран — о победе над США
23
Матвиенко объяснила, почему Россия не похищает Зеленского
22
Иран и Оман ввели плату за проход через Ормузский пролив
17
Украина приготовилась к удару «Орешника»
17
Зеленский обратился к России с предложением прекратить огонь