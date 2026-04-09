Голубь в США установил рекорд продолжительности жизни

Oddity Central
Голубь по кличке Шугар
Голубь по кличке Шугар
Самый старый голубь в мире прожил до 43 лет в Соединенных Штатах, установив рекорд. Птица по кличке Шугар родилась 23 июня 1981 года и умерла в апреле 2026 года.

Голубь большую часть жизни провел рядом со своим хозяином, 77-летним Дьюэйном Орендером. По словам мужчины, птица была для него не просто питомцем, а настоящим другом, пишет Oddity Central.

Он рассказал, что голубь тяжело переносил разлуку. Когда мужчина однажды оказался в больнице, Шугар почти перестал есть и все время лежал на дне клетки. После возвращения хозяина птица быстро пришла в себя.

Птица побила предыдущий мировой рекорд долгожительства среди голубей более чем на 15 лет. При этом в дикой природе голуби в среднем обычно живут всего пять лет.

