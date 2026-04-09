Миронов призвал к смене руководства АвтоВАЗа

Автомобиль Lada Aura
Фото: © пресс-служба АвтоВАЗа

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал к смене управленческой команды АвтоВАЗа, так как спрос на продукцию автогиганта падает.

«Какими только мерами господдержки ни ублажали АвтоВАЗ — не в коня корм. Толку и дальше не будет, пока нет четкой стратегии развития, из которой будет ясно, за счет чего вазовские машины станут доступны по цене, конкурентоспособны, востребованы потребителем», — заявил Миронов.

По мнению политика, на предприятии нужно навести элементарный порядок, разобраться с «безумными ценами на импортные комплектующие». Для этого должна прийти новая команда управленцев.

Лидер СР отметил, что в последние годы «Лады» ушли в другую ценовую категорию, и за эти деньги люди хотят другое качество, которого нет.

АвтоВАЗ с 2022 года возглавляет Максим Соколов. Ранее он был министром транспорта.

Производственный план АвтоВАЗа на 2026 год утвержден на уровне 400 тысяч автомобилей Lada, из которых на российском рынке компания запланировала продать 370 тысяч. В начале апреля Соколов сообщил, что могут быть корректировки плана с учетом состояния авторынка.

