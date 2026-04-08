Иран пропустил первое судно через Ормузский пролив после перемирия

Первое судно прошло по Ормузскому проливу после объявленного перемирия между США и Ираном, сообщила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции.

Транзит был согласован с иранской стороной, при этом отмечается, что Тегеран продолжит внимательно отслеживать перемещения кораблей в регионе, действуя «инициативно и разумно».

Ранее президент США Дональд Трамп согласился на две недели приостановить удары по Ирану. За это время стороны должны достичь соглашения, в том числе по Ормузскому проливу — ключевому для мирового транзита нефти.

Переговоры США и Ирана планируются 10 апреля в столице Пакистана. Иранская сторона выделит на переговоры две недели, но будет готова продлить срок при взаимном согласии.