Перечислены главные торговые партнеры России

Китай, Белоруссия, Казахстан, Турция и Индия сейчас являются крупнейшими внешнеторговыми партнерами России, рассказал замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов.

«Традиционно на первом месте у нас, конечно, Китай… Второе и третье места занимают наши партнеры по Евразийскому экономическому союзу — это Беларусь и Казахстан. Отрадно, что четвертое и пятое место — это страны дальнего зарубежья: Турция и Индия», — сказал Чекушов в интервью РИА Новости.

По его словам, турецкие партнеры «активно работают с российскими неэнергетическими товарами». Кроме того, сейчас развивается и транспортно-логистическая связанность. Так, Азово-Черноморский бассейн вновь становится удобным логистическим путем.

«Наши цели развиваться на тех уровнях, где мы еще слабо присутствуем. Фокус на Африке, странах Южной Азии, не только Индии, но и ее соседях», — отметил Чекушов.