Перечислены главные торговые партнеры России

РИА Новости
Порт
Китай, Белоруссия, Казахстан, Турция и Индия сейчас являются крупнейшими внешнеторговыми партнерами России, рассказал замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов.

«Традиционно на первом месте у нас, конечно, Китай… Второе и третье места занимают наши партнеры по Евразийскому экономическому союзу — это Беларусь и Казахстан. Отрадно, что четвертое и пятое место — это страны дальнего зарубежья: Турция и Индия», — сказал Чекушов в интервью РИА Новости.

По его словам, турецкие партнеры «активно работают с российскими неэнергетическими товарами». Кроме того, сейчас развивается и транспортно-логистическая связанность. Так, Азово-Черноморский бассейн вновь становится удобным логистическим путем.

«Наши цели развиваться на тех уровнях, где мы еще слабо присутствуем. Фокус на Африке, странах Южной Азии, не только Индии, но и ее соседях», — отметил Чекушов.

Еще по теме
Wildberries уравняет комиссии китайским и российским продавцам
Кофе американо переименовали в Белоруссии
Штрих-код: как проверить товар самостоятельно
Книги подорожают из‑за возрастной маркировки
смотреть все
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Кремль ответил на слухи об отмене Парада Победы 9 мая
Глава автоконцерна GWM объяснил коррозию китайских авто
ВСУ применили графитовые бомбы
Снегирь снял маску в шоу «Маска»
Президент США Дональд Трамп
Трамп объявил о перемирии с Ираном, Иран — о победе над США
Флаги стран Балтии
Times рассказала об ультиматуме России странам Балтии
Танкер
Иран и Оман ввели плату за проход через Ормузский пролив
Порт
Перечислены главные торговые партнеры России
Обратная сторона Луны. ФОТО
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Три размера: чем отличаются хоккейные площадки
33
Трамп объявил о перемирии с Ираном, Иран — о победе над США
29
Дуров оценил блокировку Telegram в России
23
Матвиенко объяснила, почему Россия не похищает Зеленского
19
Германия запретила мужчинам покидать страну без разрешения
17
Украина приготовилась к удару «Орешника»