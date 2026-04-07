«Склифосовский»: 13-й сезон расскажет тайны Нарочинской

Кадр из сериала «Склифосовский» (13 сезон)
Фото: © кинокомпания «Русское»
Половина 13-го сезона медицинской драмы «Склифосовский» уже вышла на онлайн-платформе «Смотрим». Что изменилось в жизни доктора Брагина и его коллег?

Сериал «Склифосовский» выходит на канале «Россия-1» с 2012 года. В 2026 году 13-й сезон сначала показывают онлайн, каждую среду появляются четыре новые серии. После этого состоится телевизионная премьера на «России». Дата пока не объявлена.

Доктору Брагину в новом сезоне опять предстоит столкнуться не только с испытаниями на работе, но и с личными драмами.

«Почему Олег Брагин так полюбился зрителям? Я думаю, потому что на протяжении всех 13 лет, что мы работаем, ему приходилось принимать нестандартные решения. Наверное, это и отличает его от других героев», — считает исполнитель главной роли Максим Аверин.

Жанр: медицинская драма, мелодрама
Режиссер: Юлия Краснова
В ролях: Максим Аверин, Мария Куликова, Елена Яковлева, Андрей Ильин, Дмитрий Миллер, Ольга Павловец, Нина Усатова, Александр Сирин, Анна Якунина
Количество серий: 240 серий по 50 минут
Рейтинг «Кинопоиска» — 7.9
Возрастное ограничение: 16+
Где смотреть: «Россия», «Смотрим»; Wink, КИОН, Иви, Okko — 4 сезона

Сюжет: скелеты в шкафу Нарочинской

С момента последних событий в «Склифе» прошел год. Павлова назначена главврачом вместо внезапно умершего Полонского (роль играл Роман Мадянов, скончавшийся в прошлом году), но счастливее она не стала. 

Семью Брагиных ждут серьезные неприятности: у Марины объявился бывший муж Марк, и жизни главных героев сильно запутываются…

По словам актрисы Марии Куликовой, играющей Нарочинскую, в этом сезоне решили докопаться до прошлого ее героини, где есть скелеты в шкафу.

«Именно для моей героини это самый противоречивый сезон. При создании ее истории мы много спорили, стараясь сделать ее не просто яркой, но и правдоподобной. Иногда люди смотрят и говорят: "Нет, в жизни так не бывает". А мы хотели, чтобы было все, как в жизни. И чтобы во время просмотра у зрителя зашкаливал адреналин», — делилась Куликова.

Вдохнуть новую жизнь

Первые сезоны были человечнее: авторы брали истории болезней из реальной врачебной практики и архивов, в сериале были живые характеры и узнаваемые конфликты, считает кинокритик Ольга Исакова из «КиноТеатр.ру».

Но затем медицина стала фоном для нескончаемых катастроф. К 12-му сезону аудитория подустала, критикуя сериал за затянутость и логические несостыковки.

По мнению критика, «Склифосовский» в 13-м сезоне пытается нащупать новую почву, считает . Появляется детективная линия с тайнами прошлого и новым персонажем.

