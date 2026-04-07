Кошки включили тостер и сожгли квартиру

Игривые кошки стали причиной пожара в квартире дома в подмосковной Истре. Инцидент произошел на улице Девятой Гвардейской дивизии.

Жильцы соседнего дома заметили дым в окне одной из квартир и вызвали пожарных. Внутри было сильное задымление, на кухне горела бытовая техника, огонь потушили подручными средствами, пишет портал 360.ru.

Выяснилось, что виновницы возгорания — две домашние кошки. В отсутствии хозяйки они гонялись друг за другом по квартире и случайно включили тостер, подключенный к сети.

Женщина выразила благодарность пожарным и посоветовала гражданам выключать электроприборы из розеток, если они уходят из дома, особенно когда в квартире есть активные домашние животные.

SIBNET.RU В TELEGRAM