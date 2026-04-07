Малайский медведь стал новым жителем Новосибирского зоопарка. ВИДЕО

Юная малайская медведица стала новым обитателем Новосибирского зоопарка имени Р.А. Шило, сообщила пресс-служба учреждения. Директор зоосада покормил ее с рук.

Новосибирский зоопарк получил медведицу в конце 2025 года в рамках программы обмена животными. Сначала она находилась на карантине, затем был адаптационный период. Сейчас медвежонка перевели в вольер павильона «Тропический мир» и ее могут увидеть все гости.

«Наша малайская медведица очень активна и любопытна. Она с удовольствием лазает по бревнам, ловко снимает с них стружку когтями и зубами. И еще она очень любит воду: обожает купаться, расплескивать воду по всему вольеру и потом шлепать по ней лапами», — рассказал директор Новосибирского зоопарка Андрей Шило.

Взрослый малайский медведь по размерам ненамного больше детеныша бурого медведя. Этот вид еще называют «солнечным медведем» из-за светлого пятна на груди, которое уникально у каждой особи. Еще одно название — «медовый медведь». Для добычи меда медведь использует свой очень длинный (до 46 сантиметров) язык.

По словам Шило, медвежонок полностью оправдывает «медовое «имя». Сладкоежке дают только полезные продукты, положенные по возрасту: бананы, манго, гранат, мандарины, запеченную тыкву и батат, морковь, пекинскую капусту, а еще рисовую кашу.