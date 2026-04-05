НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Фильм недели #Светская хроника

Выживший при взрыве дома в Новосибирске пришел на «Битву экстрасенсов»

Источник:
Sibnet.ru
658 1
Кадр из шоу «Новая Битва экстрасенсов»
Фото: © кадр из шоу «Новая Битва экстрасенсов»

Житель Новосибирска Константин Белик, потерявший семью при взрыве газа в доме на Линейной, стал участником «Новой Битвы экстрасенсов» на ТНТ.

Сибиряк участвовал в эпизоде, где экстрасенсы по предмету определяли, кому он принадлежит. Ясновидящая Анжела Гома сразу выбрала обручальное кольцо и сказала, что это вещь человека, который не здесь и попросила Белика выйти.

Гадалка прикоснулась к мужчине и стала называть слова: синий костюм, белое платье, малышка. Также она сказала, что у Белика комок боли внутри.

«Обломки, гарь, вонь. Очень быстрая смерть. Какая-то нелепость. Большое каменное сердце, и ты там на коленях стоишь», — описала события его жизни Гома.

Белик рассказал, что кольцо принадлежит его погибшей жене, с которой у него была двухлетняя дочь. Они погибли 9 февраля 2023 года во время взрыва газа в доме на улице Линейной в Новосибирске. В эпизоде показали свадебное фото мужчины, на котором он был в синем костюме.

При взрыве газа на Линейной погибли 15 человек. Белик был единственным выжившим в обрушившемся подъезде.

SIBNET.RU В TELEGRAM
смотреть все
Культгид #Мир ТВ #Новосибирск
Обсуждение (1)
Топ комментариев

rumatam

да просто не можем...............

Voland2

У меня брат живет в Эстонии... Племянник в Бразилии. Единственная связь была телега... Думаешь кремлевского...

staff850

Подгорело знатно у тебя от этой новости видать....:joy: Вот скажи мне какой смысл блочить и вбухивать...

Danilon

Не можем ! Объяснение в 2 х словах. Зачем столько пафосного лицемерия ?