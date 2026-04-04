НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Германия запретила мужчинам покидать страну без разрешения

Источник:
Berliner Zeitung
1568 18
Флаг Германии, рейхстаг
Фото: © Sibnet.ru

Мужчинам в возрасте от 17 до 45 лет в Германии запретили покидать страну более чем на три месяца без разрешения бундесвера.

Согласно вступившим в силу поправкам, мужчинам нужно получать разрешение от бундесвера даже в том случае, если они покидают Германию по работе или ради учебы за рубежом. На короткие поездки до трех месяцев требование не распространяется, пишет Berliner Zeitung.

«Основным и главным принципом этого правила является устойчивый и значимый призыв в случае необходимости. На случай серьезных ситуаций необходимо знать, кто находится за границей на более длительный срок», — пояснило Минобороны Германии.

Обязанность уведомлять бундесвер ранее действовала только в случае международной напряженности, обороны и конкретной военной угрозы. Теперь она стала постоянной. При этом власти не имеют права отказывать в выдаче разрешения на выезд.

Политика #Мир
Обсуждение (18)
Топ комментариев

rumatam

да просто не можем...............

Voland2

У меня брат живет в Эстонии... Племянник в Бразилии. Единственная связь была телега... Думаешь кремлевского...

staff850

Подгорело знатно у тебя от этой новости видать....:joy: Вот скажи мне какой смысл блочить и вбухивать...

Danilon

Не можем ! Объяснение в 2 х словах. Зачем столько пафосного лицемерия ?