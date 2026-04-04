Мужчинам в возрасте от 17 до 45 лет в Германии запретили покидать страну более чем на три месяца без разрешения бундесвера.

Согласно вступившим в силу поправкам, мужчинам нужно получать разрешение от бундесвера даже в том случае, если они покидают Германию по работе или ради учебы за рубежом. На короткие поездки до трех месяцев требование не распространяется, пишет Berliner Zeitung.

«Основным и главным принципом этого правила является устойчивый и значимый призыв в случае необходимости. На случай серьезных ситуаций необходимо знать, кто находится за границей на более длительный срок», — пояснило Минобороны Германии.

Обязанность уведомлять бундесвер ранее действовала только в случае международной напряженности, обороны и конкретной военной угрозы. Теперь она стала постоянной. При этом власти не имеют права отказывать в выдаче разрешения на выезд.