Сервисы подготовки к ОГЭ и ЕГЭ запустили в Max

Команда разработчиков образовательной платформы «Сферум» запустила в мессенджере Max сервисы, которые помогут школьникам готовиться к ОГЭ и ЕГЭ онлайн.

Для школьников стал доступен помощник «Поступай», предназначенный для учащихся 8-11-х классов. С его помощью можно решать задания по математике и русскому языку, а также изучать пошаговые разборы, сообщила пресс-служба VK.

С помощью сервиса учителя также могут давать индивидуальные задания, отслеживать прогресс класса и корректировать траекторию обучения. Родители могут подключиться к сервису для контроля, связав свой аккаунт с детским профилем.

В сервисе используются материалы Федерального института педагогических измерений. Дополнительно в «Поступай» представлена подборка высших учебных заведений с информацией о поступлении.