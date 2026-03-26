НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Фильм недели #Светская хроника

Комедия-фантастика «Космическая собака Лида» выходит в прокат

Источник:
Sibnet.ru
251 0
Кадр со съемок фильма «Космическая собака Лида»
Фото: © предоставлено кинопрокатной компанией «Вольга»

Трогательная фантастическая комедия «Космическая собака Лида» (16+) с очаровательной бордер-колли в одной из главных ролей выходит в российский прокат в четверг, 26 марта.

2000 год. Побывавшая в космосе собака Лида обретает сверхспособность: если она кусает человека, то появляется его версия из будущего. Так Игорек встречает взрослого себя — помятого мужчину. Взрослый Игорь рассказывает, что жизнь пошла наперекосяк после гибели отца-космонавта. Теперь у героев есть три дня, чтобы предотвратить катастрофу.

Режиссер Евгений Сангаджиев ранее работал над сериалами «Балет» и «Happy End». В фильме снялись Евгений Ткачук («Король и Шут»), Юлия Пересильд («Вызов»), Сергей Безруков («Бригада»), Евгений Стычкин («Мажор»), Александра Бортич («Холоп») и другие.

Роль Лиды исполнила бордер-колли Шани, от которой вся съемочная группа была в восторге. По словам Сангаджиева, он не встречал собак, которые так профессионально относились бы к работе и имели в арсенале столько команд.


SIBNET.RU В TELEGRAM
Культгид #Кинематограф
Самое популярное
Обсуждение (0)
Картина дня
