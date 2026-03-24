НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Берег популярного Гейзерного озера на Алтае забрали у частного лица

Источник:
Sibnet.ru
339 0
Гейзерное озеро на Алтае
Фото: © Sibnet.ru

Береговую полосу Гейзерного озера в Республике Алтай исключили из частной собственности. Ранее она принадлежала местному жителю, сообщила пресс-служба Улаганского районного суда.

При рассмотрении дела было установлено, что земельный участок принадлежит местному жителю. В его состав был включен берег Гейзерного озера длиной 20 метров.

Согласно нормам Водного кодекса РФ, само Гейзерное озеро, как и любой другой водный объект, не может находиться в частной собственности. Эксперты определили границы береговой линии и координаты поворотных точек озера.

Голубое Гейзерное озеро расположено вблизи Чуйского тракта, в шести километрах от поселка Акташ в сторону Кош-Агача. Проход платный — 150 рублей.

Еще по теме
Спрос россиян на зарубежные туры резко упал
Завершается вывоз россиян с Ближнего Востока
Туристам вернут деньги за ближневосточные туры
Тысячи российских туристов застряли на Ближнем Востоке
смотреть все
Жизнь #Туризм #Республика Алтай
Читайте также
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
История и мифы Кругобайкальской железной дороги
Самое популярное
Кот с трехцветными глазами стал звездой соцсетей. ВИДЕО
Сериал «Большой человек» с покойным Романом Поповым выйдет на ТНТ
Умер легендарный Чак Норрис
США объявили Россию ядерной угрозой
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самое обсуждаемое
21
Трамп потребует от Японии участия в борьбе Ираном
18
Трамп объявил мораторий на удары по Ирану
15
ПВО Ирана поразила истребитель‑невидимку F‑35. ВИДЕО
14
ЕС исключил закупки российского газа даже в случае энергоколлапса
10
Умер легендарный Чак Норрис