Берег популярного Гейзерного озера на Алтае забрали у частного лица

Береговую полосу Гейзерного озера в Республике Алтай исключили из частной собственности. Ранее она принадлежала местному жителю, сообщила пресс-служба Улаганского районного суда.

При рассмотрении дела было установлено, что земельный участок принадлежит местному жителю. В его состав был включен берег Гейзерного озера длиной 20 метров.

Согласно нормам Водного кодекса РФ, само Гейзерное озеро, как и любой другой водный объект, не может находиться в частной собственности. Эксперты определили границы береговой линии и координаты поворотных точек озера.

Голубое Гейзерное озеро расположено вблизи Чуйского тракта, в шести километрах от поселка Акташ в сторону Кош-Агача. Проход платный — 150 рублей.