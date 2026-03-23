Симоньян рассказала о неизлечимой болезни у ребенка

Телеведущая, главный редактор RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян заявила, что один из ее детей неизлечимо «очень тяжело и очень сложно болен».

У ребенка диагностировано заболевание, которое «нельзя вылечить», сказала Симоньян в интервью Борису Корчевникову на телеканале «Россия». Об стало известно после того, как ее муж режиссер Тигран Кеосаян впал в кому в декабре 2024 года.

«Просто катастрофа. Это единственное, что тогда меня вытащило из больницы. Когда Тигран попал в кому, я госпитализировалась вместе с ним и думала, что я буду с ним», — рассказала главред RT.

Сама Симоньян сейчас проходит лечение от рака, о котором узнала в сентябре 2025 года. По ее словам, он развился от переживаний.

Результативность лечения можно будет оценить в течение пяти лет, сообщила Симоньян. По словам медиаменеджера, если за этот срок с ней «ничего не случится», то можно будет утверждать, что она вылечена.

Как призналась Симоньян, ее дети, в отличие от родственников и близких, до сих пор не знают о диагностированном у нее раке груди.

У Симоньян и Кеосояна трое детей: две дочери и сын. Режиссер скончался 26 сентября 2025 года, скончался, не приходя в сознание.