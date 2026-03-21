Найден безопасный способ истребления комаров

Источник:
Forbes
Комар Aedes aegypti
Фото: LeticiaSmania / CC BY 2.0

Ученые на 98% сократили популяцию кровососущих комаров на острове Вирджин-Горда, где находится элитный курорт Oil Nut Bay.

Для этого исследователи использовали природную бактерию Wolbachia, которая при внедрении в популяцию делает насекомых бесплодными, пишет Forbes. Это абсолютно безопасный для человека способ истребления комаров, позволяющий отказаться от химических инсектицидов.

Такой результат стал возможен благодаря программе BugOut — партнерскому проекту девелоперов курорта. В их число входят технологический гигант Google и экологическая организация Green VI.

Помимо избавления отдыхающих от укусов, программа направлена на профилактику опасных заболеваний, которые переносятся комарами. Отмечается, что метод может стать лучшей альтернативой химической обработке.

Например, в Сингапуре подобная инициатива уже позволила снизить популяцию комаров Aedes aegypti более чем на 90% без вреда для природы.

