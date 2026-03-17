Моряки 30 часов не могли потушить пожар на авианосце Gerald Ford

The New York Times
Авианосец Gerald Ford
Фото: Petty Officer 2nd Class Jackson Adkins

Морякам потребовалось более 30 часов для ликвидации пожара на борту авианосца USS Gerald R. Ford, вспыхнувшего в главном прачечном отделении корабля, пишет The New York Times со ссылкой на источники.

Огонь возник из-за сушильной машины. Десятки членов экипажа получили отравление продуктами горения. Более 600 военнослужащих лишились спальных мест и временно размещены в проходах и общих помещениях. На судне теперь невозможно пользоваться прачечными, рассказали источники.

Ситуацию осложняет рекордная продолжительность похода. На боевой службе авианосец находится уже десять месяцев, что вдвое превышает стандартный срок. В Пентагоне признают, что корабль и команда работают на пределе возможностей, а плановый ремонт, намеченный на начало года, был отложен.

Эксперты отмечают, что интенсивная эксплуатация негативно сказывается на техническом состоянии судна. За время похода на корабле фиксировались многократные сбои сантехнических систем. Новейший американский авианосец затопило фекалиями у берегов Ирана.

Командование ВМС США утверждает, что атомная силовая установка корабля при пожаре не пострадала и авианосец продолжает выполнять боевые задачи. С него ежедневно работает авиация в рамках миссии на Ближнем Востоке, куда он был переброшен после участия в операциях у берегов Венесуэлы.

Egorka72

Удавиков

Smoki

DRAGONWAY

