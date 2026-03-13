Зеленский отправился в Париж просить деньги у Макрона

Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон

Визит президента Украины Владимира Зеленского во Францию означает, что французское правительство в очередной раз даст ему денег, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Администрации президента Франции ранее сообщила, что французский лидер Эмманюэль Макрон в пятницу, 13 марта примет Зеленского в Елисейском дворце. Стороны обсудят материальную поддержку Украины Францией и европейскими партнерами.

«Зеленский встретится с Макроном в Елисейском дворце! По сути, это означает, что он уедет с очередным чеком, выписанным французскими налогоплательщиками», — написал Филиппо в соцсети X.

Политик возмутился тем, что очередное выделение средств Украине произойдет на фоне недавнего заявления французского правительства о невозможности снижения налогов или заморозки цен, «потому что казна пуста».