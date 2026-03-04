Наука объяснила загадку Бермудского треугольника

Бермудский треугольник опасен сочетанием сложных природных условий и высокой интенсивности движения. Но по уровню аварийности он не отличается от других подобных мест в Мировом океане, доказали ученые.

4 марта 1918 года в Бермудском треугольнике бесследно исчезло судно Cyclops с 306 людьми на борту. От него не осталось ничего: ни тел людей, ни обломков, ни масляных пятен. После этого место получило репутацию «проклятого».

За последние 100 с небольшим лет в Бермудском треугольнике исчезло порядка 50 судов и 20 самолетов. По разным оценкам, погибло или пропало около тысячи человек.

Но наука доказала, что в Бермудском треугольнике нет ничего мистического. Все случаи исчезновения кораблей, самолетов и людей в этом месте имеют разумное объяснение. Этот район опасен в силу нескольких факторов.

Сложные погодные условия. Для района характерны частые тропические циклоны с ураганами и грозами.

«Блуждающие» волны-убийцы. Здесь могут неожиданно появляться высокие волны (до 30 метров), способные утопить даже большой корабль. Ученые из Саутгемптонского университета установили, именно они стали причиной гибели судна Cyclops.

Метановые выбросы. Ученые считают, для этого района ранее были характерны мощные выбросы метана (CH) из донных отложений. Они образовывали огромные пузыри, снижающие плотность воды из-за чего суда могли затонуть. Кроме того, метан может нарушать работу двигателей самолетов.

Сильные течения. Гольфстрим способен быстро унести обломки кораблей далеко от места катастрофы, создавая иллюзию «исчезновения».

Активное судоходство: Высокая интенсивность водного и воздушного движения увеличивает вероятность инцидентов это районе.

Есть и другие таинственные треугольники

Драконий треугольник (Треугольник Дьявола) у берегов Японии. Магнитные аномалии и высокая сейсмическая активность также приводит к исчезновению судов.

Мичиганский треугольник (озеро Мичиган, США). Здесь причиной исчезновений самолетов и судов становятся быстрая смена погоды, внезапные шторма, густые туманы и сильные ветра. А еще опасные течения и непредсказуемое волнение воды.