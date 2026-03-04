Факты против мистики: научный взгляд на Бермудский треугольник

Бермудский треугольник официально не считается аномальным. Дано объяснение большинству исчезновений самолетов и кораблей. Но почему следов многих крушений так и не найдено — ни обломков, ни погибших людей...

«В этой относительно ограниченной области у юго-восточного побережья Атлантики за короткое время бесследно исчезло невероятное количество кораблей и самолетов», — написал в 1964 году в статье «Смертоносный Бермудский треугольник» любитель разного рода тайн, американский журналист Винсент Гаддис.

Эта статья и ввела в широкий оборот название «Бермудский треугольник». Он находится в Атлантическом океане, в Саргассовом море. Вершины треугольника расположены в южной оконечности Флориды (Майами), Бермудских островах и Пуэрто-Рико. Общая площадь района — 3 миллиона квадратных километров.

В Бермудском треугольнике, как утверждают поклонники паранормального, отмечается активность внеземных существ, фиксируются пространственно-временные аномалии и появляются древние морские чудовища.

Некоторые исчезновения из-за давности времени остаются официальной загадкой, и научные версии трагедий — такие же гипотезы, как и мистические. Это продолжает подогревать интерес и желание повторять зловещие легенды.

Самым известным инцидентом в Бермудском треугольнике стало исчезновение пяти самолетов-торпедоносцев Avenger в декабре 1945 года. Но мрачную славу этому району все же принесли морские катастрофы. Вот три самых загадочных из них.

Cyclops

Исчезновение судна ВМС США Cyclops 4 марта 1918 года считается одной из самых масштабных и зловещих тайн американского флота. Оно бесследно, не подавая сигналов бедствия, пропало в Бермудском треугольнике вместе с 306 людьми на борту.

Несмотря на оживленное судоходство в этом районе и масштабные поиски, не было найдено ни тел, ни обломков, ни масляных пятен. Судно словно провалилось в другое измерение.

Суеверные моряки указывали на неудачное имя судна. Его назвали в честь одноглазого чудовища из древнегреческих мифов. С таким прозвищем жди беды, говорили они. Два однотипных парохода с подобными именами — «Протей» и «Нерей» — тоже погибли в море.

Бермудский треугольник Фото: © Wikimedia

Загадочность истории придал эксцентричный капитан «Циклопа». Он любил разгуливать по палубе в нижнем белье и выкрикивать прогерманские лозунги. И это во время Первой мировой войны, в которой американцы сражались против Германии.

Паранормальные версии. Моряки утверждали, что судно накликало беду и на него него напал гигантский кальмар. Позднее уфологи заявили, что Cyclops похищен пришельцами. По их мнению, только так можно объяснить бесследное исчезновение огромного парохода длиной 165 метров.

Научное объяснение. Ученые из Саутгемптонского университета (Великобритания) выяснили, что причиной исчезновения «Циклопа» могли стать огромные волны-убийцы, которые появляются здесь словно ниоткуда.

Эксперимент показал, что Cyclops, который находился в удручающем техническом состоянии и был перегружен рудой, могла подхватить огромная волна. Судно разломилось бы на две части и ушло под воду за считанные минуты.

Почему «Циклоп» не найден до сих пор? Искать было практически невозможно, особенно век назад, и неизвестно где. Дело в том, что глубина в этом районе более 7 тысяч метров (для сравнения «Титаник» лежит на глубине 3,8 тысячи метров). А течение могло унести судно на сотни километров.

Rubicon

Дирижабль ВМС США 22 октября 1944 года обнаружил у берегов Флориды дрейфующее судно. Береговая охрана высадилось на него. Это был сухогруз Rubicon. При осмотре на борту не было ни одного человека. Единственным живым существом оказалась собака. Последняя запись в бортовом журнале датировалась 26 сентября, когда корабль заходил в Гаванский порт.

Судно было в отличном техническом состоянии. На камбузе найдена приготовленная еда, а в кают-компании накрытые столы. Личные вещи членов экипажа также находились на своих местах. Все это создавало впечатление внезапного и необъяснимого исчезновения людей прямо посреди дня.

Судно Rubicon незадолго до трагедии Фото: © Wikimedia

Паранормальная версия. Сторонники мистики связали этот случай с так называемым «голосом моря» — инфразвуковым воздействием большой силы. По их мнению, «голос» вызвал у экипажа приступ панического ужаса, который заставил их покинуть судно.

Официальное объяснение. Эксперты полагают, что экипаж Rubicon так же стал жертвой внезапно налетевшего шторма. Люди, вероятно, решили, что судно обречено и решили пересесть в шлюпки, которые впоследствии разметал и утопил разбушевавшийся океан.

SS Marine Sulphur Queen

Танкер SS Marine Sulphur Queen перевозил 15 тысяч тонн расплавленной серы из Техаса в Вирджинию. В 00.29 4 февраля радист из Бермудского треугольника отправил радиограмму о том, что с судном все в порядке. Это было последнее сообщение. Теплоход бесследно исчез в месте с 39 членами экипажа.

В результате масштабных поисков найдены только спасательный жилет, спасательный круг и кусок доски с обрывком надписи «arine SULPH». Ничего больше несмотря на то, что судно пропало буквально на глазах в оживленном районе.

Все что удалось найти от танкера SS Marine Sulphur Queen Фото: © Wikimedia

Паранормальная версия. Популярно мнение, что SS Marine Sulphur Queen попал в межпространственный портал, вызванный пространственно-временной аномалией. На аномальную зону якобы указывает «мгновенное» исчезновение танкера, который даже не успел подать сигнал SOS.

Официальное объяснение. Следователи Береговой охраны США пришли к более прозаичным выводам. Как оказалось, SS Marine Sulphur Queen имел серьезные конструктивные недостатки. Это было переоборудованное судно времен Второй мировой, которое плохо подходило для перевозки 15 тысяч тонн раскаленной жидкой серы.

Как установило следствие, утечка серы вызывала пожар на борту, который привел к взрыву. Ослабленный коррозией корпус судна переломился и мгновенно затонул вместе с экипажем.

Факты и естественные причины

По статистике, частота происшествий в Бермудском треугольнике не превышает среднемировые показатели для зон с аналогичной интенсивностью движения. Об этом официально заявило Национальное управление океанических и атмосферных исследований США.

За последние 100 лет в этом районе исчезло порядка 50 судов и 20 самолетов. По разным оценкам, в новейшей истории погибло или пропало без вести около 1 тысячи человек.

Количество катастроф и «бесследность» исчезновений в этом районе сегодня объясняется естественными причинами:

Погода: Регион подвержен внезапным штормам и ураганам, а также появлению волн-убийц высотой до 20–30 метров.

: Сильное течение быстро относит обломки далеко от места аварии, что создает иллюзию бесследного исчезновения.

Рельеф дна: Здесь находятся одни из самых глубоких впадин Атлантики, что делает поиск затонувших объектов практически невозможным.

Береговая охрана США официально заявила, что большинство «загадочных» исчезновений в этой зоне при детальном изучении оказываются связаны с естественными причинами, а часть из них вообще произошла за пределами границ Бермудского треугольника.