Россияне назвали любимые мультфильмы

Львиная доля россиян (82%) считают самыми любимыми советские мультфильмы. Первое место с большим отрывом занял мультсериал «Ну, погоди!», свидетельствуют данные опроса Аналитического центра ВЦИОМ.
«В отличие от музыки или кино, где вкусы поколений могут резко расходиться, анимация в России остается общим языком для родителей и детей», сказала замдиректора по политическим исследованиям ВЦИОМ Мария Атаева.
По ее словам, мультфильмы оказываются не просто развлечением. Они выступают инструментом культурной социализации, каналом межпоколенческой связи и маркером национальной идентичности».
В основном любимые мультфильмы россиян — советские, их упомянули 82% респондентов, на втором месте — американские (18%), на третьем — российские (6%).
Самыми любимые мультфильмы: «Ну, погоди!» (54%), «Простоквашино» (15%), «Винни-Пух» (12%), «Чебурашка» (9%) и «Приключения кота Леопольда» (7%).
В десятку самых популярных вошли «Том и Джерри», «Ежик в тумане», «Бременские музыканты», «Маугли», «Малыш и Карлсон». Некоторые россияне называли своим любимым мультфильмом «Смешариков», «Машу и Медведя», «Короля-льва» и «Утиные истории».
Советская анимация остается значимым символическим ресурсом и «цементом» общественной памяти, отметила Атаева.