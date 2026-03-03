НАВЕРХ
Россияне назвали любимые мультфильмы

Мультсериал «Ну, погоди!»
Фото: Союзмультфильм / CC0

Львиная доля россиян (82%) считают самыми любимыми советские мультфильмы. Первое место с большим отрывом занял мультсериал «Ну, погоди!», свидетельствуют данные опроса Аналитического центра ВЦИОМ.

«В отличие от музыки или кино, где вкусы поколений могут резко расходиться, анимация в России остается общим языком для родителей и детей», сказала замдиректора по политическим исследованиям ВЦИОМ Мария Атаева.

По ее словам, мультфильмы оказываются не просто развлечением. Они выступают инструментом культурной социализации, каналом межпоколенческой связи и маркером национальной идентичности».

В основном любимые мультфильмы россиян — советские, их упомянули 82% респондентов, на втором месте — американские (18%), на третьем — российские (6%).

Самыми любимые мультфильмы: «Ну, погоди!» (54%), «Простоквашино» (15%), «Винни-Пух» (12%), «Чебурашка» (9%) и «Приключения кота Леопольда» (7%).

Мультсериалы, которые стоит посмотреть взрослым

В десятку самых популярных вошли «Том и Джерри», «Ежик в тумане», «Бременские музыканты», «Маугли», «Малыш и Карлсон». Некоторые россияне называли своим любимым мультфильмом «Смешариков», «Машу и Медведя», «Короля-льва» и «Утиные истории».

Советская анимация остается значимым символическим ресурсом и «цементом» общественной памяти, отметила Атаева.

