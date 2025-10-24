Анимация в отличие от кино не имеет ограничений, связанных с законами физики и бюджетом. Это дает авторам безграничную свободу для реализации самых смелых идей. Мультсериалы для взрослых — это невообразимые миры, невероятные персонажи, философия, сарказм и уникальный визуал. Выбрали 15 лучших анимационных сериалов для просмотра взрослыми.

Аркейн (Arcane)

США, Франция

Годы выхода: 2021—2024

Рейтинг IMDb: 9,00

Возраст: 16+

Действие разворачивается в двух враждующих городах — Пилтовере и Зауне. Сюжет повествует о сестрах Вай и Джинкс, чьи судьбы кардинально меняются после трагического инцидента. Сериал детально исследует их взросление, которое разводит героинь по разные стороны конфликта, грозящего уничтожением всего живого.

«Аркейн» является первым крупным анимационным проектом, основанным на вселенной культовой игры League of Legends. Создатели потратили около шести лет на разработку и производство первого сезона, создав уникальный визуальный стиль, сочетающий 3D-анимацию с художественными приемами, напоминающими масляную живопись.

Почему стоит смотреть. «Аркейн» — эталон адаптации видеоигр в анимации. Сериал представляет глубокое, самостоятельное произведение с проработанными персонажами, сложными моральными дилеммами и потрясающей визуальной эстетикой.

«Гравити Фолз» (Gravity Falls)

США

Годы выхода: 2012—2016

Рейтинг IMDb: 8,90

Возраст: 12+

Близнецы Диппер и Мэйбл Пайнс приезжают на лето к своему дяде Стэну в таинственный городок Гравити Фолз. Дядя Стэн владеет «Хижиной Чудес» для туристов, но настоящие чудеса начинаются за ее порогом. С помощью дневника, найденного в лесу, Диппер и Мэйбл начинают расследовать сверхъестественные загадки городка.

Мультсериал основан на детских воспоминаниях создателя Алекса Хирша. Образ Мэйбл списан с его родной сестры-близнеца Ариэль. Каждая серия заканчивает таинственным шифром, который зрители могут разгадать, чтобы получить подсказку о сюжете прошлой или следующей серии.

Почему стоит смотреть: «Гравити Фолз» — мультсериал, который не боится говорить со зрителем любого возраста на серьезные темы. Он сочетает в себе искрометный юмор, трогательные истории о взрослении, а также продуманную до мелочей мифологию, которая обрела миллионы поклонников по всему миру.

«Гриффины» (Family Guy)

США

Годы выхода: 1999—2025

Рейтинг IMDb: 8,10

Возраст: 18+

Сериал повествует о жизни недалекого рабочего Питера Гриффина и его эксцентричной семьи: жены Лоис, детей Мэг, Криса и Стьюи, а также их антропоморфного и говорящего пса Брайана. Действие происходит в вымышленном городе, сюжетные линии часто отходят на второй план, уступая место абсурдным флешбэкам и скетчам, которые пародируют историю, поп-культуру и политику.

Идея сериала родилась у его создателя Сета Макфарлейна еще в колледже. Прототипами Питера и Брайана стали персонажи его студенческих анимационных работ. После трех сезонов шоу было закрыто, однако его невероятная популярность заставила телеканал Fox возродить ситком.

Почему стоит смотреть: «Гриффины» — классика взрослой анимации, определившая каноны жанра. Его грубый, нередко «черный» и провокационный юмор, а также безудержное пародирование всего на свете подходят для зрителей, которые ценят абсурд и сатиру.

«Конь БоДжек» (BoJack Horseman)

США

Годы выхода: 2014—2020

Рейтинг IMDb: 8,80

Возраст: 18+

БоДжек — немолодой антропоморфный конь, который был суперзвездой ситкома «Резвясь без задних ног» в 90-х, а теперь живет в Голливуде в состоянии перманентного экзистенциального кризиса, пытаясь справиться с депрессией, зависимостями и травмами прошлого.

Несмотря на комедийную оболочку, создатели сериала с самого начала задумывали его как драму о психическом здоровье и поиске себя. Первые эпизоды выполнены в более легком ключе, чтобы постепенно подготовить зрителя к серьезному и мрачному содержанию последующих сезонов.

Почему стоит смотреть: «Конь БоДжек» — один из самых честных и психологически достоверных портретов депрессии и взросления в поп-культуре. Сериал балансирует на грани между горькой сатирой и глубокой человеческой драмой.

«Симпсоны»

США

Годы выхода: 1989 — по настоящее время

Рейтинг IMDb: 8,60

Возраст: 18+

«Симпсоны» — это сатирическое изображение жизни типичной американской семьи в вымышленном городе Спрингфилд. В центре внимания — бестолковый отец Гомер, любящая мать Мардж, озорной сын Барт, талантливая дочь Лиза и малышка Мэгги.

Сериал — самое долгоиграющее анимационное шоу в истории телевидения, зрителям доступно 36 сезонов. Все герои сериала имеют необычный желтый цвет кожи. Изначально это было сделано для того, чтобы привлечь внимание зрителей, переключающих каналы.

Почему стоит смотреть: «Симпсоны» — классика, оказавшая огромное влияние на анимацию и культуру в целом. Это не просто сериал, а своеобразная энциклопедия современного общества, которая на протяжении десятилетий тонко высмеивает человеческие пороки и слабости.

«Любовь. Смерть. Роботы» (Love, Death & Robots)

США

Годы выхода: 2019 — по настоящее время

Рейтинг IMDb: 8,40

Возраст: 18+

Анимационный сериал представляет собой антологию мультфильмов, где каждый эпизод нарисован разными студиями и является независимой историей с уникальным сюжетом и визуальным стилем. Темы варьируются от научной фантастики до хоррора и черной комедии.

Создатели Love, Death & Robots получили полную творческую свободу. В результате каждая серия обладает неповторимой стилистикой, при этом в некоторых случаях анимация приближается к фотореалистичности. Хронометраж серий (не более 15 минут) делает шоу идеальным для быстрого просмотра.

Почему стоит смотреть: «Любовь. Смерть. Роботы» — настоящий парад передовых анимационных стилей. Но сериал привлекает не только визуалом — многие эпизоды затрагивают серьезные философские и социальные темы. Достаточно оценить шедевральные «Джибаро» (Jibaro) аниматора Альберто Мьельго и «Зима Блю» (Zima Blue) режиссера Роберта Вэлли.

«Рик и Морти» (Rick and Morty)

США

Годы выхода: 2013 — по настоящее время

Рейтинг IMDb: 9,00

Возраст: 18+

Безумный и очень умный ученый-алкоголик Рик Санчез таскает своего внука-школьника Морти в безумные межпространственные приключения. Вместе они посещают параллельные реальности, сталкиваются с инопланетными цивилизациями и монстрами, пытаясь выжить в хаосе постмодернистской комедии.

Создатели сериала осознанно сломали традиционные правила ситкомов — все события имеют последствия, персонажи меняются, при этом изменения не «обнуляются» в следующем эпизоде. Это создает ощущение полноценной истории.

Почему стоит посмотреть: Сериал мастерски сочетает в себе остроумный, абсурдный и даже пошлый юмор, научную фантастику и неожиданно глубокие философские и этические дилеммы. При просмотре создается впечатление, что запретных тем для авторов «Рика и Морти» попросту нет.

«Южный Парк» (South Park)

США

Годы выхода: 1997 — по настоящее время

Рейтинг IMDb: 8,7

Возраст: 18+

Сериал рассказывает о приключениях четырех школьников — Стэна, Кайла, Картмана и Кенни. Они живут в вымышленном городке Южный Парк, штат Колорадо, принимая участие в различных нелепых и абсурдных приключениях.

Сериал известен грубым юмором, обилием нецензурной лексики и скандальными темами. Также у него уникальная производственная технология — каждая серия рисуется всего за неделю, что позволяет авторам оперативно реагировать на свежие новости и включать их в сюжет.

Почему стоит посмотреть: Это одно из самых долгоиграющих сатирических шоу в истории телевидения — на сегодня вышло 30 сезонов. «Южный Парк» показывает изнанку современной жизни, культуры и политики через призму едкого и язвительного юмора.

«Самурай Чамплу» (Samurai Champloo)

Япония

Годы выхода: 2004

Рейтинг IMDb: 8,50

Возраст: 18+

Действие происходит в феодальной Японии эпохи Эдо, однако наполнено намеренными отсылками к современной культуре. Девушка-подросток Фуу Касуми спасает двух враждующих самураев-бродяг, после чего они соглашаются помочь ей найти пропавшего отца. Мечник Мугэн и ронин Дзин — полные противоположности, однако путешествие сближает всю троицу.

Сериал создал культовый режиссер Синъитиро Ватанабэ, автор легендарного аниме «Ковбой Бибоп». Большая часть серий — законченные истории, в которых затрагиваются такие темы, как смерть, социальное неравенство и толерантность.

Почему стоит посмотреть: «Самурай Чамплу» — уникальное аниме, которое выделяется непревзойденной хореографией боевых сцен, мощным саундтреком, точным балансом между юмором, драмой и глубокими размышлениями.

«Царство падальщиков» (Scavengers Reign)

США

Годы выхода: 2023

Рейтинг IMDb: 8,60

Возраст: 18+

Грузовой космический корабль «Деметра 227» терпит крушение на загадочной и смертельно опасной планете Веста. Выжившие члены экипажа вынуждены отправиться в опасный путь через незнакомый мир в поисках спасения. Однако в путешествии им предстоит поближе познакомиться с пугающей фауной и флорой планеты.

Сериал получил признание за свой невероятно детализированный и творческий подход к созданию инопланетной экосистемы. Каждое существо и растение на планете Веста являются частью сложной и взаимосвязанной биосферы, что делает мир по-настоящему живым и осязаемым.

Почему стоит посмотреть: «Царство падальщиков» — медитативный биопанк, который переосмысляет жанр научной фантастики о выживании. Авторы талантливо рассказывают о силе и хрупкости человека в экстремальных условиях.

«Атомный лес»

Россия

Годы выхода: 2012 — 2014

Рейтинг IMDb: 7,70

Возраст: 18+

Сериал показывает жизнь зверей в постапокалиптическом лесу, где произошла ядерная катастрофа. В результате этого события животные мутировали, приобрели человеческие черты и теперь живут в странном обществе, наполненном абсурдом и черным юмором.

«Атомный лес» сняли в России, сценаристом выступил Павел Мунтян, известный по работе над «Смешариками». Среди персонажей сериала медведь Цезий, убийца-крольчиха Сера и другие колоритные персонажи. Шоу быстро получил культовый статус благодаря острому юмору.

Почему стоит смотреть: «Атомный лес» отлично высмеивает многие аспекты человеческого общества через призму мутировавших зверей, среди которых выделяются агрессивные разумные овощи. Это лучшая из немногочисленных попыток сделать российское анимационное шоу для взрослых.

«Футурама» (Futurama)

США

Годы выхода: 1999 — по настоящее время

Рейтинг IMDb: 8,50

Возраст: 18+

«Футурама» повествует о приключениях Фрая — разносчика пиццы из Нью-Йорка конца XX века. В канун 2000 года он случайно заморозил себя в криогенной камере и очнулся ровно через тысячу лет. В будущем Фрай находит новую семью: одноглазую Лилу, робота Бендера, безумного профессора Хьюберта Фарнсворта и доктора Зойдберга.

Сериал создан Мэттом Гроунингом, автором «Симпсонов». Почти каждый эпизод содержит множество отсылок к науке, при этом они довольно точные. Многие из фантастических технологий, показанные в культовом шоу, сегодня стали частью нашей привычной реальности.

Почему стоит смотреть: «Футурама» — не просто комедия, а очень умный сериал с хорошо проработанными персонажами и увлекательным сюжетом. Он способен в любой момент рассмешить, удивить и заставить задуматься.

«Ближе некуда» (Close Enough)

США

Годы выхода: 2020 — 2022

Рейтинг IMDb: 7,80

Возраст: 18+

Сериал повествует о супружеской паре Джоше и Эмили, а также их дочери Кэнди. Они живут в Лос-Анджелесе и пытаются балансировать между воспитанием ребенка, карьерой и отношениями, ежедневно сталкиваясь с абсурдными и сюрреалистичными ситуациями.

«Ближе некуда» талантливо показывает культуру миллениалов, их проблемные точки, ценности и мечты. Он затрагивает такие темы, как родительство, финансовые проблемы, кризис среднего возраста, но делает это в легкой и юмористической манере.

Почему стоит смотреть: «Ближе некуда» — отличный выбор для тех, кто любит комедии положений, юмор и шоу о реальной жизни без монстров. Сериал предлагает свежий взгляд на жизненные проблемы и позволяет посмеяться над трудностями.

«Первобытный» (Primal)

США

Годы выхода: 2019 — по настоящее время

Рейтинг IMDb: 8,60

Возраст: 18+

Сериал рассказывает о выживании первобытного человека по имени Копье. Возвращаясь с рыбалки, он видит, как стая хищных динозавров съедает его женщину и детей. Теперь ему предстоит выжить в жестоком и опасном мире, населенном доисторическими существами.

Создателем сериала выступил американский режиссер Геннди Тартаковски, родившийся в Москве. «Первобытный» полностью лишен диалогов, история рассказывается исключительно через визуальные образы, звуки и действия персонажей.

Почему стоит смотреть: Сериал получил признание критиков за великолепную анимацию, атмосферность и эмоциональную глубину, несмотря на отсутствие диалогов. История — брутальная и жестокая, знакомящая зрителей с человеческими инстинктами и страхами.

«Голубоглазый самурай»

США

Годы выхода: 2023

Рейтинг IMDb: 8,70

Возраст: 18+

Действие происходит в Японии XVII века. Таинственный самурай Мизу, рожденный в преступном союзе белого мужчины и женщины-японки, намерен убить четырех злодеев-европейцев, чтобы отомстить за обесчещенную мать.

Все боевые сцены «Голубоглазого самурая» были сняты вживую — сначала актеры сражались на камеру, затем на основе этих кадров рисовалась графика. Такой подход позволил сохранить высокую реалистичность происходящего и качественно поработать с постановкой

Почему стоит смотреть: «Голубоглазый самурай» предлагает качественный сюжет, который развивается на фоне великолепно прорисованных боевых сцен. Сериал выделяется глубокой эмоциональностью и затрагивает чувствительные темы, среди которых расизм и сексизм.