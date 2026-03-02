НАВЕРХ
Найдена связь между вспышками на Солнце и землетрясениями

Источник:
IJPEST
Вспышка на солнце
Фото: © Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН

Ученые нашли связь между мощными землетрясениями и космосом. Исследование показало, что возмущения в ионосфере при определенных условиях могут создавать электростатические силы глубоко в земной коре.

Все дело в том, что внутри планеты есть зоны, где при высоких температурах и давлениях присутствует вода. Такие области ведут себя как электрические конденсаторы, говорится в статье физиков из Киотского университета, опубликованной журналом IJPEST.

При этом структуры оказываются связаны как с поверхностью Земли, так и с нижней ионосферой, образуя гигантскую электростатическую систему «земля—атмосфера». Во время мощных солнечных вспышек плотность электронов в ионосфере может резко возрастать.

В результате формируется отрицательно заряженный слой. Через так называемую емкостную связь этот заряд способен индуцировать сильные электрические поля в полостях внутри горных пород.

Расчеты показали, что возникающее электростатическое давление может достигать нескольких мегапаскалей — величин, сопоставимых с приливными и гравитационными напряжениями, которые считаются факторами, влияющими на устойчивость разломов.

Таким образом, мощные солнечные вспышки способны привести к заметному росту давления в зонах разломов. Например, некоторые крупные землетрясения в Японии произошли вскоре после периодов высокой солнечной активности, подчеркнули ученые.

