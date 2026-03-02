Бизнесмен Умар Джабраилов покончил с собой

Бизнесмен и бывший член Совета федерации от Чечни Умар Джабраилов покончил с собой в жилом комплексе «Vesper Tverskaya» в Москве.

Джабраилова обнаружили с огнестрельным ранением головы. Примерно в 03.00 мск он был доставлен в больницу. Реанимационные действия не помогли. Он был госпитализирован как неизвестный. Позже его опознали, рассказали «Коммерсанту» источники.

Рядом с ним был обнаружен пистолет Luger. Сотрудники Следственного комитета России начали доследственную проверку.

По ее результатам будет принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела или отказе в нем. Происшедшее могут квалифицировать, как доведение до самоубийства.

СПРАВКА: Умар Джабраилов родился в Грозном 28 июня 1958 года. В 1997 году стал топ-менеджером группы компаний «Плаза», управлявшей торговыми центрами в России. В 2004–2009 годах был сенатором от Чечни.

Следующие четыре года занимал должность советника помощника президента России по международным делам, а в 2015-м возглавил ассоциацию предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти».

В 2017 году находясь в состоянии наркотического опьянения бизнесмен устроил стрельбу в московском отеле Four Seasons, где у него были собственные апартаменты. В итоге его приговорили к штрафу в 500 тысяч рублей по делу о хулиганстве.

В 2000 году Джабраилов соперничал на президентских выборах с Владимиром Путиным. Бизнесмен баллотировался от инициативной группы «Сила разума». По результатам голосования он занял последнее, 11-е, место, набрав 0,08% голосов.