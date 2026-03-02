Экс-замминистру обороны отказали в отправке на СВО

Военкомат отказал в отборе на воинскую службу бывшему заместителю министра обороны РФ Тимуру Иванову, осужденными за растрату, сообщил на заседании в Мещанском районом суде представитель военного комиссариата Москвы.

Ранее Иванов подал в суд иск, в котором сообщил, что написал заявление об отправке на СВО и выразил готовность служить на любой должности и в любом звании. Но ответа он не получил.

«Военкомат города Москвы отказал Тимуру Иванову в отборе на воинскую службу и заключении с ним контракта», — приводит ТАСС слова одного из ответчиков по иску Иванова.

При этом защита Иванова заявила на досудебной подготовке по иску, что соответствующего решения столичного военкомата не получала, как и сам их доверитель.

Рассмотрение иска суд назначил на 5 марта. Это уже второе обращение Иванова об отправке на СВО. Первое обращение он подавал в июле 2025 года. Тогда ему тоже было отказано.