НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Экс-замминистру обороны отказали в отправке на СВО

Источник:
ТАСС
187 0
Экс-замминистра обороны Тимур Иванов
Фото: © Минобороны России

Военкомат отказал в отборе на воинскую службу бывшему заместителю министра обороны РФ Тимуру Иванову, осужденными за растрату, сообщил на заседании в Мещанском районом суде представитель военного комиссариата Москвы.

Ранее Иванов подал в суд иск, в котором сообщил, что написал заявление об отправке на СВО и выразил готовность служить на любой должности и в любом звании. Но ответа он не получил.

«Военкомат города Москвы отказал Тимуру Иванову в отборе на воинскую службу и заключении с ним контракта», — приводит ТАСС слова одного из ответчиков по иску Иванова.

При этом защита Иванова заявила на досудебной подготовке по иску, что соответствующего решения столичного военкомата не получала, как и сам их доверитель.

Рассмотрение иска суд назначил на 5 марта. Это уже второе обращение Иванова об отправке на СВО. Первое обращение он подавал в июле 2025 года. Тогда ему тоже было отказано.

Еще по теме
Раскрыты подробности взрыва у машины ГАИ в Москве
Раскрыты места хранения секретных файлов Эпштейна
Глава ФСБ заявил о британском следе в покушении на Алексеева
Власти начали поиск убитых девушек на ранчо Эпштейна
смотреть все
ЧП #Громкое дело
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Почему люди перестали использовать дирижабли
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Самое популярное
Что делать, если украли телефон с привязанной банковской картой
WhatsApp посоветовал россиянам задействовать обход блокировок
МТС оформит россиянам зарубежные карты Visa
Иранская ракета упала на отель в Дубае с российскими туристами
Обсуждение (0)
О самом главном
Если мало платят: подработка вместо увольнения
Стоит ли возвращаться к бывшим
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Как кошки выбирают место для сна
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Все статьи
Мультимедиа
Какая радуга бывает. ФОТО
Великий пост в 2026 году: меню на каждый день
Гид по кофе: девять популярных напитков
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
Самое обсуждаемое
46
США начали масштабную операцию против Ирана
45
Глава офиса Зеленского предложил раздел России
28
Роскомнадзор потребовал от Telegram удалить 35 тыс. материалов
22
Путин назвал убийство Хаменеи циничным нарушением всех норм
20
Треть россиян стыдятся соотечественников за рубежом