НАТО задумалось о полной морской блокаде России

Источник:
Sibnet.ru
Армия России
Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Страны Североатлантического альянса вынашивают планы частичной или полной морской блокады России, заявил посол РФ в Норвегии Николай Корчунов.

«Страны НАТО обладают значительными военно-морскими потенциалами и уже продемонстрировали готовность применять их для ограничения свободы судоходства в нарушение фундаментальных норм международного права», — сказал Корчунов в интервью «Известиям».

Дипломат подчеркнул, что вынашиваются планы частичной или полной морской блокады России и недооценивать серьезность таких противоправных поползновений нельзя.

По его словам, «России есть чем ответить на угрозы ее стратегическим морским коммуникациям и притязаниям на ресурсы Арктики». Партнеры-единомышленники также считают категорически неприемлемыми неоколониальные притязания Запада на морское господство, отметил Корчунов.

