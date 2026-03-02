НАТО задумалось о полной морской блокаде России

Страны Североатлантического альянса вынашивают планы частичной или полной морской блокады России, заявил посол РФ в Норвегии Николай Корчунов.

«Страны НАТО обладают значительными военно-морскими потенциалами и уже продемонстрировали готовность применять их для ограничения свободы судоходства в нарушение фундаментальных норм международного права», — сказал Корчунов в интервью «Известиям».

Дипломат подчеркнул, что вынашиваются планы частичной или полной морской блокады России и недооценивать серьезность таких противоправных поползновений нельзя.

По его словам, «России есть чем ответить на угрозы ее стратегическим морским коммуникациям и притязаниям на ресурсы Арктики». Партнеры-единомышленники также считают категорически неприемлемыми неоколониальные притязания Запада на морское господство, отметил Корчунов.