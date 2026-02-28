НАВЕРХ
Умер легендарный писатель-фантаст Дэн Симмонс

Источник:
Sibnet.ru
писатель-фантаст Дэн Симмонс
Фото: © Dignity Memorial

Умер американский писатель-фантаст Дэн Симмонс, автор культовых романов «Гиперион» и «Террор». Ему было 77 лет, причиной смерти стал инсульт.

«Мой дорогой друг и несравненный писатель Дэн Симмонс скончался в субботу от инсульта в возрасте 77 лет. Он бросал вызов литературным нормам, исследуя историческую прозу, ужасы, криминал и другие жанры», — написал в соцсетях его коллега Дэвид Моррелл.

Согласно некрологу, писатель ушел из жизни в присутствии своей супруги Карен и дочери Джейн. В 2014 году писатель получил тяжелую травму головы во время прогулки, после чего прервал свою литературную деятельность.

За свою жизнь Симмонс написал более 30 произведений в разных жанрах. Он является обладателем 12 премий «Локус» — одной из наиболее престижных наград в области научной фантастики и фэнтези.

Самый известный роман Симмонса — «Гиперион» в жанре космической оперы, который получил премию Хьюго. Он стал первой книгой в цикле, в которую также входят «Падение Гипериона», «Эндимион» и «Восход Эндимиона».

Другое известное произведение Симмонса — роман «Террор», исторический хоррор о пропавшей экспедиции Франклина в Арктике, который лег в основу популярного одноименного сериала канала AMC.

Культгид #Искусство
