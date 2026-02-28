НАВЕРХ
Глава офиса Зеленского предложил раздел России

Источник:
Al Modon
948 14
Кирилл Буданов
Фото: Yevheniy Shynkar

Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов предложил разделить Россию на несколько независимых государств.

«На ее территории должно быть создано несколько региональных национальных государств», — сказал Буданов в интервью ливанскому изданию Al Modon.

Он утверждает, что это необходимо для того, чтобы Украина и страны Европы якобы «могли чувствовать себя в безопасности», при этом Киев должен создать для этого подходящие предпосылки.

Президент Владимир Зеленский в начале января 2026 года назначил Буданова руководителем своего офиса. До этого он руководил Главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины. В России Буданов внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Обсуждение (14)
