Автомобили туристов заблокировали на Байкале

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поручил заблокировать автомобили туристов на Байкале и организовать для них временные стоянки на острове Ольхон.

Владельцев машин вывезут с острова на судах на воздушной подушке, а их машины останутся до момента, пока не будет открыта ледовая переправа или до начала работы парома, уточнил Кобзев в своем телеграм-канале.

«Эти люди выехали на лед, нарушив существующие запреты. Они должны понимать зону своей ответственности. Количество таких гостей на Ольхоне сейчас подсчитывают. Организовать их доставку до материка по льду вместе с личным транспортом невозможно», — подчеркнул он.

Глава региона отметил, что на Байкале по-прежнему не открыта ледовая переправа на остров Ольхон, а проезд по льду на автомобиле смертельно опасен. Переправа на остров ежегодно открывается приблизительно в середине февраля, но в 2026 году остается закрытой.

Из-за неустойчивого льда на Байкале выросло количество инцидентов с провалом автомобилей. Последний несчастный случай произошел 20 февраля, когда семь туристов из Китая погибли после провала под лед микроавтобуса «УАЗ» на севере острова Ольхон.