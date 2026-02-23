НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Автомобили туристов заблокировали на Байкале

Источник:
Sibnet.ru
235 0
Байкал
Фото: © The Baikal-GVD Collaboration

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поручил заблокировать автомобили туристов на Байкале и организовать для них временные стоянки на острове Ольхон.

Владельцев машин вывезут с острова на судах на воздушной подушке, а их машины останутся до момента, пока не будет открыта ледовая переправа или до начала работы парома, уточнил Кобзев в своем телеграм-канале.

«Эти люди выехали на лед, нарушив существующие запреты. Они должны понимать зону своей ответственности. Количество таких гостей на Ольхоне сейчас подсчитывают. Организовать их доставку до материка по льду вместе с личным транспортом невозможно», — подчеркнул он.

Глава региона отметил, что на Байкале по-прежнему не открыта ледовая переправа на остров Ольхон, а проезд по льду на автомобиле смертельно опасен. Переправа на остров ежегодно открывается приблизительно в середине февраля, но в 2026 году остается закрытой.

Из-за неустойчивого льда на Байкале выросло количество инцидентов с провалом автомобилей. Последний несчастный случай произошел 20 февраля, когда семь туристов из Китая погибли после провала под лед микроавтобуса «УАЗ» на севере острова Ольхон.

Еще по теме
Правила бронирования гостиниц изменят
РЖД запустят для туристов «космический поезд»
Детей перестанут вписывать в российские загранпаспорта
Россиянам начали блокировать счета при оплате туров
смотреть все
Жизнь #Туризм #Иркутск
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Почему люди перестали использовать дирижабли
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Самое популярное
Испуганный Байден позвонил Путину
Mail.ru вводит плату за использование почтовых клиентов
Жук раскрыл личность в шоу «Маска»
Армия России нанесла удар по установкам ракет «Фламинго»
Обсуждение (0)
О самом главном
Если мало платят: подработка вместо увольнения
Стоит ли возвращаться к бывшим
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Как кошки выбирают место для сна
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Все статьи
Мультимедиа
Какая радуга бывает. ФОТО
Великий пост в 2026 году: меню на каждый день
Гид по кофе: девять популярных напитков
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
Самое обсуждаемое
32
Ким Чен Ын проехал за рулем новой крупнокалиберной РСЗО. ФОТО
19
ФСБ назвала Telegram угрозой для военных
13
Глава ФСБ подтвердил контакты с Дуровым
10
Джонсон призвал немедленно отправить войска на Украину
10
Запад признал демографическую катастрофу на Украине