Жук раскрыл личность в шоу «Маска»

Жук, Снегирь и Колибри стали номинантами на выбывание в третьем выпуске седьмого сезона шоу «Маска». Раскрыть личность пришлось насекомому.

Зрители спасли Снегиря. Члены жюри: Филипп Киркоров, Валерия, Сергей Лазарев, Тимур Родригез и снова заменяющая Регину Тодоренко Севиль — единогласно решили, что снять маску должен Жук.

По их мнению, в костюме мог скрываться Юркисс, Леон Кемстач, Егор Крид или Влад А4. К всеобщему удивлению, оказалось, что Жуком был футболист, бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов.

«Обалдеть!», «Мы не могли подумать, что футболист может так петь!» — отреагировало жюри.

В проекте осталось 12 участников: Богатырь, Баран, Месяц, Бобер, Коралл, Лягушка, Снегирь, Жираф, Гиппопотам, Сурикат, Лиса и Колибри.