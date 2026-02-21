Раскрыты цены автомобилей бренда Volga

Нижегородский завод к концу 2026 года выпустит три новые модели автомобилей под брендом Volga, их стартовая стоимость будет начинаться от 3 миллионов рублей.

Модельный ряд Volga Фото: © пресс-служба АО «Производство легковых автомобилей»

Первой моделью станет седан бизнес-класса Volga C50 на базе Geely Preface, он будет стоить от 4 миллионов рублей, пишет Shot со ссылкой на собственный источник. Автомобиль получил сертификацию с двухлитровым двигателем мощностью 200 лошадиных сил.

Также в модельной линейке заявлены кроссоверы С-класса и D-класса. Модель Volga K40 построена на основе Geely Atlas и будет предлагаться с моторами объемом 1,5 и 2 литра на переднем приводе, ее стоимость составит порядка 3 миллионов рублей.

Флагманом марки станет полноприводный аналог Geely Monjaro — Volga K50, он получит комплектацию с турбодвигателем. Планируемая стоимость этой машины — около пяти миллионов рублей.

Производство Volga налаживают на бывшем заводе Volkswagen в Нижнем Новгороде. Конвейер запустят во втором квартале 2026 года, продажи новинок начнутся предстоящей осенью.