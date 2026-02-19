Принца Эндрю задержали по делу Эпштейна

Полиция задержала принца Эндрю в Норфолке по делу финансиста Джеффри Эпштейна, в его резиденциях проходят обыски.

Хотя имя задержанного официально не разглашается, у резиденции Эндрю были замечены автомобили без опознавательных знаков, передает The Telegraph. Полиция уточнила, что задержанного подозревают в неправомерном поведении на государственной должности.

Эндрю считал Эпштейна одним из своих близких друзей. Он не раз бывал на его личном острове и в ответ приглашал в королевскую резиденцию Балморал. Расследование показало, что девушек на острове Эпштейна заставляли заниматься сексом с принцем.

Принц Эндрю, герцог Йоркский — третий ребенок королевы Елизаветы II. На фоне скандала вокруг его дружбы с Джеффри Эпштейном и иска о сексуальном насилии в 2022 году он был лишен воинских званий и титула «Его Королевское Высочество».

Эндрю был вынужден выплатить 10 миллионов фунтов в рамках внесудебного урегулирования стерлингов американке Вирджинии Джуффре, которая обвинила его в сексуальном насилии, когда ей было 17 лет.

Для оценки обвинений против Эндрю была создана специальная группа. В нее вошли эксперты по сексуальным преступлениям. При этом расследование касается не только должностных преступлений, но и возможной причастности к торговле людьми в сексуальных целях.