Средняя зарплата выше 200 тысяч рублей зафиксирована в двух российских регионах — на Чукотке и в Магаданской области, следует из данных Росстата.
Среднемесячная номинальная начисленная заработанная плата работников по полному кругу: Магаданская область — 244, 3 тысячи рублей, Чукотский автономный округ — 211, 768 тысячи рублей, приводит ТАСС данные Росстата.
Более 100 тыс. рублей также получают жители:
- Москвы — 171,302 тысячи рублей;
- Ямало-Ненецкого АО — 157, 915 тысячи рублей;
- Якутии — 139,623 тысячи рублей;
- Сахалина — 138,905 тысячи рублей;
- Камчатки — 137,347 тысячи рублей;
- Ненецкого АО — 133,653 тысячи рублей;
- Ханты-Мансийского АО — 120,315 тысячи рублей;
- Мурманской области — 119,698 тысячи рублей;
- Санкт-Петербурга — 116,764 тысячи рублей;
- Московской области — 116,353 тысячи рублей;
- Красноярского края — 103,946 тысячи рублей;
- Забайкальского края — 103,544 тысячи рублей;
- Амурской области — 103,471 тысячи рублей.
Статистика представлена без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областям.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата рассчитывается делением фонда начисленной заработной платы работников списочного и несписочного состава и внешних совместителей на среднесписочную численность работников и на количество месяцев в отчетном периоде.