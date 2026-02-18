Средняя зарплата выше 200 тысяч рублей зафиксирована в двух российских регионах — на Чукотке и в Магаданской области, следует из данных Росстата.

Среднемесячная номинальная начисленная заработанная плата работников по полному кругу: Магаданская область — 244, 3 тысячи рублей, Чукотский автономный округ — 211, 768 тысячи рублей, приводит ТАСС данные Росстата.

Более 100 тыс. рублей также получают жители:

Москвы — 171,302 тысячи рублей;

Ямало-Ненецкого АО — 157, 915 тысячи рублей;

Якутии — 139,623 тысячи рублей;

Сахалина — 138,905 тысячи рублей;

Камчатки — 137,347 тысячи рублей;

Ненецкого АО — 133,653 тысячи рублей;

Ханты-Мансийского АО — 120,315 тысячи рублей;

Мурманской области — 119,698 тысячи рублей;

Санкт-Петербурга — 116,764 тысячи рублей;

Московской области — 116,353 тысячи рублей;

Красноярского края — 103,946 тысячи рублей;

Забайкальского края — 103,544 тысячи рублей;

Амурской области — 103,471 тысячи рублей.

Статистика представлена без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областям.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата рассчитывается делением фонда начисленной заработной платы работников списочного и несписочного состава и внешних совместителей на среднесписочную численность работников и на количество месяцев в отчетном периоде.