Симоньян рассказала о тяжелом лечении от онкологии

Телеведущая, главный редактор RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян поделилась, что проходит тяжелое лечение от онкологии, поскольку болезнь развивалась стремительно.

«Что-то одно только у тех, у кого совсем маленькая опухоль. У меня же на фоне переживаний возникло ураганное течение, как врачи говорят. Поэтому и операция, и химия, и лучевая, и гормоны еще на годы. Если Бог даст эти годы», — написала Симоньян в телеграм-канале в ответ на вопрос подписчицы, почему ей назначили химиотерапию и лучевую терапию.

Симоньян в начале сентября 2025 года в программе Владимира Соловьева на телеканале «Россия-1» впервые сообщила о «страшной и тяжелой» болезни. Позже она уточнила, что у нее первая-вторая стадия онкологии, была операция на груди, затем ей назначили курс химиотерапии, с которой она тянула до последнего.

Журналистка подробно описывала свое состояние и побочные эффекты терапии. По ее словам, переносимость каждого сеанса разная, и сразу после процедуры наступает тяжелый период. В некоторых случаях приходится снова госпитализировать для стабилизации состояния.

Симоньян упомянула и другие последствия лечения: выпадение волос, потерю вкусовых ощущений, ухудшение состояния кожи. Она признавалась, что иногда ей трудно даже дойти до собственной кухни.