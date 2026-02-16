НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Песков высказался о продаже масок с лицом Путина

Продажа масок и других товаров с лицом президента Владимира Путина говорит о его популярности, и Кремль будет судиться с производителями только в одном случае, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Мы, конечно, смотрим внимательно, нет ли чего-то, оскорбляющего личность. Это отдельный случай, это, конечно, требует решительных мер в рамках действующего закона», — сказал Песков в интервью юношеской редакции ТАСС.

По его мнению, если подобные вещи продаются, это говорит о популярности президента. «Это одно из выражений чувств людей в современном мире», — добавил пресс-секретарь.

Актер Сергей Безруков в январе отсудил у предпринимательницы 250 тысяч рублей за продажу карнавальных и тканевых масок со своим лицом и добился запрета на это. Артист заявил о «нравственных и физических страданиях».

Политика #Россия #Общество
Shader23

да он еще тебя переживет, шут гороховый)

pepelmetal

Да ему на Путина молиться нужно, другой снесёт окраину очень быстро, не смотря на сопутствующие потери...

Alhazred

А ты значит не местный бот? Ну я так и думал)))

kaisesq

(2010-х, предложив китайским пользователям лучший сервис) это и есть самое простое тогда меньше конкуренция...