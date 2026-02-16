Песков высказался о продаже масок с лицом Путина

Продажа масок и других товаров с лицом президента Владимира Путина говорит о его популярности, и Кремль будет судиться с производителями только в одном случае, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Мы, конечно, смотрим внимательно, нет ли чего-то, оскорбляющего личность. Это отдельный случай, это, конечно, требует решительных мер в рамках действующего закона», — сказал Песков в интервью юношеской редакции ТАСС.

По его мнению, если подобные вещи продаются, это говорит о популярности президента. «Это одно из выражений чувств людей в современном мире», — добавил пресс-секретарь.

Актер Сергей Безруков в январе отсудил у предпринимательницы 250 тысяч рублей за продажу карнавальных и тканевых масок со своим лицом и добился запрета на это. Артист заявил о «нравственных и физических страданиях».