Евросоюз пробудился после «шоковой терапии»

Евросоюзу потребовалась «шоковая терапия» в сфере безопасности, чтобы пробудиться, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Независимая Европа — это сильная Европа. А сильная Европа способствует укреплению трансатлантического альянса», — сказала она, подчеркнув, что ЕС должен стать независимой «во всех аспектах, влияющих на безопасность и процветание».

Речь идет об экономике, торговле, обороне, энергетике, сырье и цифровых технологиях, уточнила фон дер Ляйен. По ее словам, долгое время безопасность не всегда рассматривалась как первостепенная обязанность Европы, но ситуация изменилась.

Фон дер Ляйен напомнила, что расходы на оборону в Европе в 2025 году выросли почти на 80% по сравнению с периодом до 2022 года. Кроме этого, ЕС нацелен на принятие новой доктрины безопасности.