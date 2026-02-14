Ожидания и прогнозы: стабильность рубля закончилась

Россияне ждут серьезного ослабления рубля, следует из результатов опроса ВЦИОМ. Представители бизнеса также предсказывают взлет доллара. Что ждет национальную валюту и как эти перемены отразятся на «кошельках» простых россиян?

Прошлый, 2025 год ознаменовался для российского рубля настоящим ренессансом: по данным агентства Bloomberg, он завоевал статус самой крепкой валюты, продемонстрировав рост на 45%.

«Но триумфальный подъем национальной валюты, согласно полученным данным, дезориентирует россиян не меньше экономических шоков прошлых лет», — отметила эксперт Аналитического центра ВЦИОМ Людмила Карпова.

Россияне ожидают ослабления национальной валюты: согласно общественному прогнозу, уже этой весной курс доллара в среднем будет стоить 89 рулей (+13 рублей к текущему курсу), через год (в январе 2027 г.) — 98 рублей (+22 рубля к текущему курсу).

Недоверие к рублю

Недоверие к рублю у значительной части россиян, в том числе, у представителей малого и среднего бизнеса, связано с непредсказуемостью его динамики, в том числе на фоне геополитики, пояснила «Известиям» ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Не верит в стабильность рубля и большой бизнес. Руководители крупнейших российских компаний прогнозируют ослабление рубля к концу 2026 года, следует из совместного исследования ВТБ и Школы финансов НИУ ВШЭ. Топ-менеджеры ожидают, что доллар в среднем будет стоить 94 рубля.

Более сдержано в прогнозах экспертное сообщество. По усредненной оценке представителей вузов и брокерских компаний, весной доллар будет торговаться в диапазоне 75–82 рублей, а уже к концу декабря этот показатель вырастет до 80–85 рублей.

«Логично ожидать сохранения умеренно волатильного, но в целом управляемого диапазона. Весной рубль, как правило, чувствует поддержку со стороны экспортных поступлений и налоговых периодов, что ограничивает его ослабление. К концу года – началу 2027-го возможен более слабый уровень, но без экстремальных значений», — считает зампредседателя правления АО «Национальный Банк Сбережений» Елена Марчук.

При этом в финансовый план власти заложили курс доллара на уровне 92,2 рублей в среднем за 2026 год.

На что повлияет падающий рубль

Ослабление национальной валюты приведет к росту цен на потребительском рынке. Наиболее чувствительными в такой ситуации традиционно остаются импортные товары и сегменты, тесно связанные с валютной составляющей — электроника, бытовая техника, автомобили, отдельные категории лекарств.

Если рубль все-таки сильно ослабнет, то это будет перенесено в цены и сразу отразится на инфляционных ожиданиях граждан не в лучшую сторону, отметил аналитик по макроэкономике УК «Ингосстрах-Инвестиции» Александр Иванов.

«Стоимость импортных товаров, а также поездки за границу отреагируют на это довольно быстро. Но чем более плавно и постепенно будет расти курс, тем меньше это будет заметно для граждан», — полагает аналитик.