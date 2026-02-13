НАВЕРХ
Первые медведи проснулись в красноярском зоопарке. ФОТО

Sibnet.ru
Тянь-шанский белокоготный медведь Памир в красноярском зоопарке «Роев ручей» уже в начале февраля открыл глаза и вышел из своего зимнего убежища, сообщила пресс-служба учреждения.

После выхода из берлоги медведь ведет себя довольно осторожно: осматривается по сторонам, нюхает воздух, изучает обстановку.

Пробуждение медведей в зоопарках — своеобразный индикатор приближающихся перемен: световой день увеличивается, и скоро придет весеннее тепло. Даже находясь в условиях неволи, косолапые сохраняют удивительную связь с природными циклами.

Проснувшиеся медведи первые недели регулярно возвращаются в теплое укрытие, а если погода испортится — могут не вылезать несколько дней.

Также открыл глаза бурый медведь Буян, но он пока не выходил в вольер, а валяется в кроватке.

