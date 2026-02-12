НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Минздрав разрешил закрывать больничный через Max

Источник:
Sibnet.ru
208 0
Мессенджер Max
Фото: © Sibnet.ru

Минздрав разрешил лечащим врачам использовать мессенджер Max для дистанционной оценки состояния пациента и закрытия больничного листа, сообщила директор Центрального института организации и информатизации здравоохранения Ольга Кобякова.

Теперь лечащий врач в случае подтверждения восстановления трудовой функции пациента может закрыть лист нетрудоспособности с использованием национального мессенджера, уточнила Кобякова в своем телеграм-канале.

Видеосвязь через Max также может использоваться в целях оценки состояния здоровья, в том числе при проведении экспертизы временной нетрудоспособности. При продлении больничного врач самостоятельно решает, нужен ли очный осмотр.

Телемедицинские технологии с использованием видеосвязи также применимы при уходе за больным членом семьи, карантине и угрозе распространения опасных заболеваний, подчеркнула Кобякова.

Еще по теме
Когда сыр с плесенью опасен для организма
Врачи назвали лучшие противовирусные препараты
Доктор Мясников призвал россиян перейти на простую пищу
Эксперт Bloomberg заявил об угрозе глобального голода
смотреть все
Жизнь #Здоровье
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Американские эксперты назвали лучший танк всех времен и народов
Telegram ввел период «охлаждения»
Врачи назвали лучшие противовирусные препараты
Новый броневик разработали на базе «Буханки». ФОТО
Обсуждение (0)
Картина дня
Китай назвал «идеальное оружие» России против санкций
Путин попросил переименовать «среднее образование»
Швейцария проведет референдум об ограничении населения
Генсек НАТО пригрозил России ответом за Сувалкский коридор
О самом главном
Если мало платят: подработка вместо увольнения
Стоит ли возвращаться к бывшим
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Как кошки выбирают место для сна
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Все статьи
Мультимедиа
Завалило по крышу: Камчатка выкапывается из снега
Невероятные северные сияния. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Топ комментариев

corrector

Шило в мешке не утаишь, сколько телеграм не запрещай..

Danilon

Логично. Иначе Маx не внедрить в население никак. А люди, в основной массе, не идиоты и по наличии альтернатив...

DADMAL

Ну классно чё своего так не чего нет и не будет.

Danilon

"А откуда-то взявшийся вброс об аварии сына Кадырова стал номером один в мировых новостях" Прямо в МИРОВЫХ...