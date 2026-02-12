Минздрав разрешил закрывать больничный через Max

Минздрав разрешил лечащим врачам использовать мессенджер Max для дистанционной оценки состояния пациента и закрытия больничного листа, сообщила директор Центрального института организации и информатизации здравоохранения Ольга Кобякова.

Теперь лечащий врач в случае подтверждения восстановления трудовой функции пациента может закрыть лист нетрудоспособности с использованием национального мессенджера, уточнила Кобякова в своем телеграм-канале.

Видеосвязь через Max также может использоваться в целях оценки состояния здоровья, в том числе при проведении экспертизы временной нетрудоспособности. При продлении больничного врач самостоятельно решает, нужен ли очный осмотр.

Телемедицинские технологии с использованием видеосвязи также применимы при уходе за больным членом семьи, карантине и угрозе распространения опасных заболеваний, подчеркнула Кобякова.