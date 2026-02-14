Как появился романтический символ сердца

Символ сердца — один из самых популярных в мире, романтическую эмблему помещают на товары, отправляют в сообщениях, рисуют на открытках ко Дню святого Валентина. Откуда он взялся и почему так выглядит?

Если попросить нарисовать сердце, большинство людей изобразят хорошо узнаваемый симметричный значок с двумя округлыми верхними долями и острым кончиком внизу. Парадокс в том, что настоящее сердце выглядит совершенно иначе.

Версий, откуда взялась современная эмблема любви, несколько. Одна из самых популярных связывает происхождение «сердечка» с вымершим растением сильфием — популярным у древних греков натуральным контрацептивом.

Цены на растение были баснословными — его продавали по весу серебра. Семена сильфия имели форму, напоминающую сердце, их изображение нередко чеканили на монетах. Историки считают, что этот упрощенный символ ценнейшего растения со временем стал ассоциироваться с любовью.

По еще одной версии, эмблема сердца изначально изображала лист плюща — священного растения Диониса. Форма листьев этих растений как раз напоминает современный символ сердца. Такие рисунки часто помещали на украшения, они символизировали привязанность.

Есть и забавная теория возникновения символа сердца — эмблема возникла из стилизованного изображения женских ягодиц, видимых сзади. Появившаяся в античности, она через несколько столетий трансформировалась в современный символ любви.