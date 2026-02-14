НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Как появился романтический символ сердца

Источник:
Sibnet.ru
153 0
Романтический символ сердца
Романтический символ сердца
Фото: © Sibnet.ru

Символ сердца — один из самых популярных в мире, романтическую эмблему помещают на товары, отправляют в сообщениях, рисуют на открытках ко Дню святого Валентина. Откуда он взялся и почему так выглядит?

Если попросить нарисовать сердце, большинство людей изобразят хорошо узнаваемый симметричный значок с двумя округлыми верхними долями и острым кончиком внизу. Парадокс в том, что настоящее сердце выглядит совершенно иначе.

Версий, откуда взялась современная эмблема любви, несколько. Одна из самых популярных связывает происхождение «сердечка» с вымершим растением сильфием — популярным у древних греков натуральным контрацептивом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКак выбрать, примерить и подогнать кольцо

Цены на растение были баснословными — его продавали по весу серебра. Семена сильфия имели форму, напоминающую сердце, их изображение нередко чеканили на монетах. Историки считают, что этот упрощенный символ ценнейшего растения со временем стал ассоциироваться с любовью.

По еще одной версии, эмблема сердца изначально изображала лист плюща — священного растения Диониса. Форма листьев этих растений как раз напоминает современный символ сердца. Такие рисунки часто помещали на украшения, они символизировали привязанность.

Есть и забавная теория возникновения символа сердца — эмблема возникла из стилизованного изображения женских ягодиц, видимых сзади. Появившаяся в античности, она через несколько столетий трансформировалась в современный символ любви. 

Еще по теме
Почему арабские цифры на самом деле индийские
Какой язык выберут для общения с инопланетянами
Какие виды спорта были на первых Олимпийских играх
Когда сыр с плесенью опасен для организма
смотреть все
Жизнь #Интересно #История #Любовь
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Telegram ввел период «охлаждения»
Врачи назвали лучшие противовирусные препараты
Новый броневик разработали на базе «Буханки». ФОТО
Кадыров впервые высказался о сообщениях про ДТП с его сыном Адамом
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Завалило по крышу: Камчатка выкапывается из снега
Невероятные северные сияния. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Самое обсуждаемое
25
Лавров пообещал полноценный ответ в случае нападения Европы
24
Заказ СБУ: раскрыты подробности покушения на генерала Алексеева
22
Российские власти замедлят мессенджер Telegram
12
Кадыров впервые высказался о вероятном ДТП с его сыном Адамом
12
Дуров прокомментировал замедление Telegram в России