Мало и часто: почему пингвины спят 10 тысяч раз в сутки

Антарктические пингвины спят ультракороткими урывками по четыре секунды, но при этом им удается отдохнуть и восстановиться.

За эти секунды пингвины успевают погрузиться в настоящий медленноволновой сон — именно тот, который нужен мозгу для отдыха и перезагрузки. Периодов микросна за сутки набирается свыше 10 тысяч, и это целых 11 часов сна.

Пингвины спят стоя или лежа на животе, прижимая лапы к груди. Чаще — стоя, опираясь на лапы и хвост.

Исследования показали, что микросон полноценно выполняет восстановительную функцию — пингвины успешно размножаются и сохраняют высокую активность. И именно такой режим сна обеспечивает благополучие как отдельной птицы, так и колоний, они остаются начеку, успевают одновременно охранять кладку яиц, следить за соседями и контролировать потенциальные опасности.

Данные о сне пингвинов получила международная команда ученых, исследовавшая птиц на острове Кинг-Джордж в Антарктиде с использованием дистанционного мониторинга электроэнцефалограммы и непрерывной видеозаписи. Эта работа была опубликована в журнале Science.