Студент устроил стрельбу в техникуме Анапы

Росгвардия
Фото: © пресс-служба управления Росгвардии по Новосибирской области

Студент с гладкоствольным охотничьим ружьем устроил стрельбу в холле техникума на Промышленной улице в Анапе. При нападении погиб охранник, ранены два человека, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Есть один погибший, охранник, который первый принял на себя удар, он оперативно среагировал и вызвал правоохранительные органы. Не дал дальше зайти нападавшему в техникум», — написал Кондратьев в своем телеграм-канале.

По предварительным данным, стрельбу в индустриальном техникуме устроил 17-летний студент-второкурсник этого учебного заведения, который учился на автомеханика. Стрелок был вооружен двуствольным гладкоствольным ружьем ТОЗ-34ЕР.

Стрелка оперативно задержали сотрудники Росгвардии, прибывшие на вызов. Сейчас на месте происшествия работает полиция и экстренные службы, территория вокруг техникума перекрыта. Выясняются обстоятельства нападения и мотивы действий задержанного.

