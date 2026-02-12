«Сказка о царе Салтане» от Сарика Андреасяна выходит в прокат

Волшебная история по мотивам произведения Пушкина «Сказка о царе Салтане» (6+) от режиссера Сарика Андреасяна выходит в прокат в четверг, 12 февраля.

Сюжет знаком с детства. Царь Салтан останавливается на постой в деревенском доме и влюбляется в милую девушку Аннушку и женится на ней. Но ее мачеха и сестры, оказавшись во дворце, плетут интриги, и уже царица вместе с новорожденным сыном оказываются в запечатанной бочке, которую бросают в океан…

Роли в проекте исполнили Павел Прилучный, Лиза Моряк, Алексей Онежен, Алиса Кот, Владимир Сычев, Ольга Тумайкина, Антон Богданов и другие.

«Это моя дебютная сказка, и с самого начала я понимал всю меру ответственности: нужно было оживить на экране не просто персонажа, а практически архетип, знакомый нам всем по первым строчкам из детства», — рассказал Прилучный.