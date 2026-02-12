НАВЕРХ
«Сказка о царе Салтане» от Сарика Андреасяна выходит в прокат

Sibnet.ru
Кадр из фильма «Сказка о царе Салтане»
Фото: © предоставлено пресс-службой ТНТ

Волшебная история по мотивам произведения Пушкина «Сказка о царе Салтане» (6+) от режиссера Сарика Андреасяна выходит в прокат в четверг, 12 февраля.

Сюжет знаком с детства. Царь Салтан останавливается на постой в деревенском доме и влюбляется в милую девушку Аннушку и женится на ней. Но ее мачеха и сестры, оказавшись во дворце, плетут интриги, и уже царица вместе с новорожденным сыном оказываются в запечатанной бочке, которую бросают в океан…

Роли в проекте исполнили Павел Прилучный, Лиза Моряк, Алексей Онежен, Алиса Кот, Владимир Сычев, Ольга Тумайкина, Антон Богданов и другие.

«Это моя дебютная сказка, и с самого начала я понимал всю меру ответственности: нужно было оживить на экране не просто персонажа, а практически архетип, знакомый нам всем по первым строчкам из детства», — рассказал Прилучный.

Обсуждение (1)
Топ комментариев

corrector

Шило в мешке не утаишь, сколько телеграм не запрещай..

Danilon

Логично. Иначе Маx не внедрить в население никак. А люди, в основной массе, не идиоты и по наличии альтернатив...

dimans1000

Придушили чтоб не пел как соловей когда яйки прижмут дабы не слил их президента и всё.

Andrianos Belov

Кроме него сколько еще понаехало таких же.В этом вся сущность украинцев