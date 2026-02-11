НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Украина потребует у ЕС оружие для продолжения конфликта с Россией

Источник:
Politico
255 0
Флаги Украины и ЕС
Фото: © Wikimedia

Министр обороны Украины Михаил Федоров в среду, 11 февраля примет участие в заседании Совета Евросоюза по иностранным делам, где потребует от Европы оружия для продолжения конфликта с Россией, пишет Politico со ссылкой на источники.

«Министр обороны Украины должен присутствовать на заседании и проинформировать руководителей оборонных ведомств Евросоюза о "наиболее насущных" потребностях своей страны», — рассказал изданию источник в европейских дипломатических кругах.

Он отметил, что Федоров будет просить дополнительные комплексы ПВО, включая Patriot и NASAMS, а также обсудит сотрудничество в сфере оборонных инноваций, в том числе беспилотников.

До этого пресс-секретарь ВВС Украины Юрий Игнат заявил, что ВСУ испытывают острый дефицит ракет для средств ПВО. Он напомнил, что президент Владимир Зеленский не раз обращал внимание партнеров, что «некоторые комплексы стоят пустые» и нечем отражать атаки.

Ранее стало известно, что Япония в ближайшие дни объявит о присоединении к программе по приобретению оружия и снаряжения в США и поставкам его на Украину.

Политика #Мир #Военная политика #Оружие
