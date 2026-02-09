Россиянка Ксения Гнедина победила в конкурсе красоты «Мисс Европа — 2026», финал которого состоялся 6 февраля в Ливане.

«Для меня огромная честь и гордость удостоиться титула победительницы самого исторического конкурса красоты в мире. В следующем году конкурсу исполняется 100 лет, и я бесконечно рада, что в его вековую историю будет вписано имя России», — написала Гнедина в личном блоге.

Победительница назвала своей главной миссией показать другим девушкам, как важно быть доброй, открытой миру, приносить ему пользу и помогать людям, подчеркнув, что истинная красота — в первую очередь «красота души».

26-летняя Ксения Гнедина родом из Омска, работала на телевидении. В прошлом профессионально занималась теннисом, спорту она посвятила десять лет жизни и даже получила звание мастера спорта.

За главный титул в финале конкурса боролись 40 участниц из разных европейских стран. Гнедина в финале вышла на сцену в национальном костюме под названием «Держава России» весом около 9 килограммов, вышитом вручную.