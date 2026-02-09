Нурлан Сабуров прокомментировал запрет на въезд в Россию на 50 лет

Выдворенный из России комик Нурлан Сабуров впервые прокомментировал запрет на въезд в страну. Он написал, что «время все расставит на свои места» и поблагодарил страну за возможность для творческого развития.

«Я благодарен стране, в которой получил возможность для творческого развития, состоялся как артист и обрел, как в России, так и за ее пределами, большую многонациональную аудиторию. Спасибо вам», — написал Сабуров в в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой признана в РФ экстремистской и запрещена).

Комик напомнил, что его карьера в стендапе началась в Екатеринбурге 15 лет назад и продолжилась в Москве. С тех пор давал концерты во многих российских городах, причем в некоторых — даже по несколько раз. «Везде меня встречали дружелюбно и тепло», — подчеркнул Сабуров.

Стендапер отметил, что у него есть юристы, которые будут разбираться в ситуации с «компетентными органами». Также Сабуров удалил или скрыл все публикации в Instagram.

В пятницу, 6 февраля, комик прилетел во Внуково из Дубая, где выступал с сольным концертом. Ему не дали пройти погранконтроль и оставили в терминале, откуда ближайшим рейсом отправили в Алма-Ату.

Сабурову запретили въезд в РФ в интересах нацбезопасности страны, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей. Источник в правоохранительных органах пояснил, что решение было принято из-за высказываний Сабурова об СВО и нарушений миграционного законодательства.