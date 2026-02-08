Определен срок перехода домовых чатов на Max

Управляющие компании, ТСЖ и жилищные кооперативы обязаны обеспечить возможность официального взаимодействия с жильцами через национальный мессенджер Max с 1 сентября 2026 года, сообщил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

«С 1 сентября 2026 года вступают в силу изменения в правила управления многоквартирными домами, которые касаются порядка взаимодействия управляющих компаний с жителями», — сказал РИА Новости Якубовский.

Он пояснил, что правительство внесло изменения в правила управления многоквартирными домами. «Согласно им, управляющие компании, ТСЖ и жилищные кооперативы обязаны обеспечить возможность официального взаимодействия с жителями через национальный мессенджер Max», — добавил депутат.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Зачем устанавливать мессенджер Max

Как подчеркнул Якубовский, речь идет о дополнительном канале связи. По его словам, личный прием, письменные обращения, телефон и другие способы взаимодействия сохраняются.

«Новый формат позволит направлять обращения в цифровом виде и получать на них документально зафиксированные ответы, что повышает прозрачность работы управляющих компаний и дисциплину при рассмотрении обращений граждан», — заключил депутат.